Inter | Sabatini chiede il tesoretto da Champions | ma Pastore si allontana

Calciomercato Inter/ News - Sabatini chiede a Suning un investimento? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: il dirigente Walter Sabatini chiede a Suning di anticipare qualcosa dal budget estivo per fare un colpo.

Inter - si va avanti per Deulofeu : Sabatini tratta il prestito col Barcellona : Inter, si va avanti per Deulofeu: Sabatini tratta il prestito col Barcellona Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, SI VA avanti PER Deulofeu – L’Inter è reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina e ora i calciatori nerazzurri godranno della settimana di pausa prevista dopo gli sforzi compiuti durante le feste natalizie. Questa pausa ...

Inter - Spalletti : 'Ausilio e Sabatini come Bono e Springsteen. Icardi psicologo del gol' : Deciso e anche autocritico: Luciano Spalletti vuole far rialzare la sua Inter. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore nerazzurro ha parlato di bilanci del 2017 e del futuro che aspetta la sua squadra: "Noi pensiamo alla Fiorentina già da San Silvestro - ha ammesso - anche perché quest'anno il ...

LUCIANO SPALLETTI SI RACCONTA/ "Qui all'Inter Sabatini e Ausilio come Bruce Springsteen e Bono Vox" : LUCIANO SPALLETTI si RACCONTA, Inter news: il tecnico di Certaldo ha parlato ai microfoni di Premium Sport riempiendo di elogi i dirigenti Sabatini e Ausilio, accostati a Springsteen e Bono.

Calciomercato Inter - Suning ostacola Sabatini e Ausilio : il diktat che preoccupa i tifosi : Calciomercato Inter – Con il pareggio a reti bianche contro la Lazio si è concluso per l’Inter un mese di dicembre da dimenticare. I nerazzurri hanno conquistato una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato. Con il Pordenone in Coppa Italia, infatti, il successo è arrivato solo ai calci di rigore. Spalletti si aspetta ora qualche rinforzo per non disperdere quanto fatto in questo girone d’andata. ...

Inter - Suning blocca Sabatini e Ausilio : AUSTERITY Suning - Come scrive La Gazzetta dello Sport , infatti, Piero Ausilio e Walter Sabatini , gli uomini mercato di corso Vittorio Emanuele, spingono per investire già a gennaio per evitare di ...

Inter - diverse vedute tra Sabatini e Suning : Sabatini vorrebbe investire subito e vendere a giugno, Zhang non concede il permesso e prosegue con la solita linea : si compra dopo aver venduto. Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport che spiega come senza un adeguato mercato in entrata in nerazzurri dovrebbero abbassare l'asticella delle ambizioni. 'Suning continua a fronteggiare i paletti del fairplay finanziario con la ...

Inter - summit Spalletti-Sabatini - ecco la richiesta. Pastore o Deulofeu : il punto : summit E RICHIESTA DI SPALLETTI - Oggi il responsabile dell'area sport di Suning era presente ad Appiano Gentile e ha avuto un lungo colloquio faccia a faccia con l'allenatore di Certaldo. Si è ...

Inter : Sabatini - Ausilio e Gardini ad Appiano. Vertice con Spalletti : Suona l'allarme in casa Inter dopo l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia. Walter Sabatini, Piero Ausilio e Giovanni Gardini questa mattina hanno raggiunto Appiano Gentile all'indomani della ...

Milan-Inter - polemica Sabatini-Mazzocchi : colpa di... Perisic! : Sandro, se cominciassimo a prenderci per i fondelli a vicenda: 1 Saremmo di pessimo gusto 2 Non finiremmo mai (perché c'è materiale ovunque...) 3 Faremmo ridere il mondo. P.S. La pronuncia di Perisic ...

Inter - idea Yanga-Mbiwa. Sabatini bussa al Lione : affare da 5 milioni : Inter, idea Yanga-Mbiwa. Sabatini bussa al Lione: affare da 5 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, idea YANGA-MBIWA – A volte ritornano. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Mapou Yanga-Mbiwa, difensore francese dell’Olympique Lione, è tornato nella lista di un club italiano per il mercato di gennaio. L’ex-difensore della Roma ...

Calciomercato Inter - operazione low cost per la difesa : Sabatini vuole riportare in Italia un suo pupillo : Calciomercato Inter – La priorità principale per l’Inter in vista dell’imminentente mercato di gennaio è l’acquisto di un difensore centrale visto che Spalletti può contare solo su tre centrali: Skriniar, Miranda e Ranocchia. I nerazzurri però potranno portare a termine solo operazioni low cost. In questo senso Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica di Suning, sembra avere le idee chiare: l’intenzione è ...

Inter-Pastore - ostacolo Psg : Sabatini studia la contromossa. Tris di squadre su Darmian. Asta per Verdi : La sessione invernale di calciomercato (apertura ufficiale il 3 gennaio) corre sugli esterni. Sono tanti, infatti, i club italiani a voler ritoccare le corsie laterali, in attesa della giusta ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Pastore : contatti con i nerazzurri e Sabatini è un amico (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.