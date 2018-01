Inter | Pastore | Il Psg è una famiglia | gli sono fedele | non cambierò

Calciomercato Inter / News - Pastore separato in casa al Psg (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Igli Tare parla di De Vrij, Pastore continua a non allenarsi al Psg mentre Deulofeu...(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:27:00 GMT)

Calciomercato Inter : l’ “indizio” sul fronte Pastore che fa sognare i tifosi - pressing Real per Icardi : Calciomercato Inter – Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo della Fiorentina per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri vogliono iniziare con il piede giusto il 2018 dopo un dicembre da dimenticare. Sul fronte mercato ci sono da registrare due novità relative ad Icardi e Pastore. In merito al capitano nerazzurro continuano a circolare le voci di un Interesse sempre più ...

Calciomercato Inter - Pastore sempre nel mirino : l’argentino salta gli allenamenti con il PSG : Calciomercato Inter, Pastore sempre nel mirino: l’argentino salta gli allenamenti con il PSG Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Pastore sempre NEL mirino – L’Inter scenderà in campo tra poche ore a Firenze per l’anticipo della prima giornata di ritorno. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia, ha ...

Calciomercato Inter - Emery parla del futuro di Pastore : “Ecco cosa mi ha confidato” : Calciomercato Inter – Javier Pastore continua ad essere accostato con insistenza all’Inter. L’agente del fantasista argentino, qualche giorno fa, ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza nerazzurra. Intanto anche Unai Emery, tecnico del Psg, ha parlato del futuro del ‘Flaco’ ai microfoni di ‘AFP’ fornendo indicazioni importanti: “Ho parlato molto con lui, è un giocatore ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Non abbiamo 30-40 milioni per comprare Pastore o Mkitaryan' : 'Chi prendiamo? Mkhitaryan ? Pastore ? Ci vogliono 30-40 milioni per prenderli e mi hanno detto che non si possono spendere'. Lo ha detto il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti tornando sul tema ...

PSG - Pastore salta l’allenamento : Inter vicinissima? : PSG, Pastore salta l’allenamento: Inter vicinissima? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Pastore salta L’ALLENAMENTO – Javier Pastore e il Paris Saint-Germain sono pronti a dirsi addio. Il calciatore argentino lascerà sicuramente i francesi in questa sessione di mercato per cercare più spazio, visto l’affollamento nel reparto ...

Agente Pastore - nessun contatto con Inter : (ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Non ci sono novità per Pastore. Non c'è stato alcun contatto con l'Inter per il momento e non abbiamo parlato con il Psg". Marcelo Simonian, Agente dell'attaccante argentino ...

Inter-Pastore - parla l’agente : “ecco come stanno le cose” : “Non ci sono novita’ per Pastore. Non c’e’ stato alcun contatto con l’Inter per il momento e non abbiamo parlato con il Psg”. Cosi’, in un’intervista rilasciata a FCInter1908, l’agente di Javier Pastore, Marcelo Simonian, in merito al presunto interessamento del club nerazzurro nei confronti del fantasista argentino del Psg. Pastore, classe 1989, e’ a Parigi dall’agosto del 2011, ...

Inter - Pastore-Psg verso l'addio. Ma Spalletti vota Mkhitaryan : Il mercato nerazzurro è condizionato dalle restrizioni economiche: l'armeno dello United potrebbe arrivare in cambio di Joao Mario

Calciomercato Inter - Mkhitaryan o Pastore : Spalletti ha deciso : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice in casa nerazzurra nel quale si è parlato tanto di Calciomercato. Ebbene, Spalletti si è detto impotente in merito alle decisioni del club, dato che ovviamente non può entrare in questioni economiche che non gli competono. Ma al tecnico dell’Inter è stato chiesto qualche “consiglio” in merito a calciatori seguiti con attenzione da Sabatini ed ...

Pastore - l'Inter ha la carta vincente : qualcosa si muove Video : Nelle ultime uscite l'#Inter di Luciano Spalletti è rimasta prigioniera di un gioco prevedibile che non decolla. La cosa che più preoccupa il tecnico di Certaldo sono i gol che non arrivano. Un solo gol nelle ultime quattro uscite, un dato davvero preoccupante da quando anche Mauro Icardi [Video] non riesce più a trovare la porta. Il gioco dell'Inter passa spesso dai piedi di Antonio Candreva, esterno offensivo che fa troppi cross sbagliati. Per ...