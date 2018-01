Infortunio Dybala | a rischio il Tottenham | la situazione

: RT @Manufin11: Un pubblico che fischia #Dybala in lacrime per l'infortunio e #Matuidi per razzismo, merita di perdere con 100 errori arbitr… - 1987Bianco : RT @Manufin11: Un pubblico che fischia #Dybala in lacrime per l'infortunio e #Matuidi per razzismo, merita di perdere con 100 errori arbitr… - dybalegend : RT @Manufin11: Un pubblico che fischia #Dybala in lacrime per l'infortunio e #Matuidi per razzismo, merita di perdere con 100 errori arbitr… - nygnos : RT @Manufin11: Un pubblico che fischia #Dybala in lacrime per l'infortunio e #Matuidi per razzismo, merita di perdere con 100 errori arbitr… - SuveratoM : RT @DSportiva: #Pecci: "Questa sera si è vista la forza della #Juventus. Esce #Dybala per infortunio ed entra #DouglasCosta che serve l'ass… - nocentinifede : RT @Manufin11: Un pubblico che fischia #Dybala in lacrime per l'infortunio e #Matuidi per razzismo, merita di perdere con 100 errori arbitr… -

(Di domenica 7 gennaio 2018), adesso la Juventus trema. Il giovane calciatore argentino è uscito ieri dal campo in lacrime dopo aver sentito tirare dietro la coscia destra. Si tratta del flessore, un brutto guaio per la Joya. Adesso in molti stanno tentando di effettuare un pronostico in merito ai tempi di recupero, sopratutto in chiave Champions League: tornerà in campo per il? Difficile dirlo prima degli esami strumentali che il calciatore dovrà eseguire. Qualora verrà riscontrata una lesione importante infatti lo stop dovrebbe superare il mese e dunque andrebbe a compromettere anche la gara di Champions League. Se invece si tratterà di un semplice stiramento o di una lesione di primo grado, allora sì chepotrebbe recuperare per il. Si corre su un filo sottile, ma sarà importate conoscere l’esatto esito del bollettino medico. L'articolo: a ...