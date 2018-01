Infiltrazioni mafiose | il prefetto cancella quattro aziende dalla White List

Cnca - nei giochi Infiltrazioni mafiose : ROMA, 5 DIC - "Le mafie stanno investendo in modo sempre più massiccio e capillare nel business del gioco d'azzardo, che permette di riciclare enormi quantità di denaro sporco, fare affari e ...

Cnca - nei giochi Infiltrazioni mafiose : (ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Le mafie stanno investendo in modo sempre più massiccio e capillare nel business del gioco d'azzardo, che permette di riciclare enormi quantità di denaro sporco, fare affari e ...

Bari - Infiltrazioni mafiose nell'azienda dei rifiuti : 20 Comuni a rischio paralisi : La Prefettura ha disposto l'interdittiva antimafia per la Ercav, società della famiglia Lombardi che gestisce la raccolta di rifiuti. Nella relazione Dia i...

Lamezia Terme e altri quattro Comuni in Calabria sciolti per Infiltrazioni mafiose : Lamezia Terme e altri 4 Comuni in Calabria sciolti per infiltrazioni mafiose. Il Consiglio dei ministri ha deciso, in base all’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per il commissariamento dei consigli comunali di Cassano allo Jonio, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Jonica e Petronà, nei quali, si legge nel Comunicato del cdm, “nei quali sono stati accertati condizionamenti da parte della ...

Infiltrazioni mafiose al Comune Corleone commissariata dal 2016 : Una sorta di appello da parte del sindaco a chiudere con un passato ingombrante rivolto ai suoi concittadini, gli abitanti di un paese diventato tristemente famoso nel mondo per aver dato i natali a ...

'Infiltrazioni mafiose nelle Marche - mai abbassare la guardia' : l'invito della Bindi alla Regione : "Le Marche ha detto la Bindi come il resto del Paese e del Mondo non sono esenti dal problema delle organizzazioni mafiose. Come la Toscana, il Veneto e l'Umbria, questa Regione è ancora in grado di ...