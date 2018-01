Incidente sulla Milano-Meda | morta ragazza di 18 anni | tre feriti

Incidente STRADALE/ Auto si schianta sulla Milano-Meda : morta ragazza di 18 anni (oggi - 7 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 7 gennaio 2018: una macchina con a bordo una ragazza di 18 anni si è schiantata sulla Milano-Meda. Nulla da fare per la giovane, ci sono 3 feriti.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:03:00 GMT)

Incidente sull’A21 - il mistero sulla famiglia francese : Avevano scelto Brescia per salutare l'arrivo del nuovo anno. La famiglia francese, vittima dell'inferno in A21, non ha ancora un nome e un cognome. La procura di Brescia e la Polstrada sono in contatto con le forze dell’ordine di Ventimiglia e anche il consolato è al lavoro.Come riporta il Corriere, la Kia Sportage sulla quale la famiglia stava percorrendo la A21 nel primo pomeriggio del 2 gennaio risulta intestata a un uomo ...

Incidente tra carro funebre e auto sulla A4 : una vittima e tre feriti | : I due veicoli si sono scontrati ad alta velocità, nella sera del 3 gennaio, tra Milano e Novara. Tre i feriti, di cui uno in condizioni critiche. Le cause dell'impatto sono ancora in corso di ...

Incidente sulla Genova-Savona - a fuoco rotoli carta su camion : Roma, 3 gen. (askanews) Autostrade per l'Italia comunica che poco dopo le ore 12 sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, a causa di un ...

Incidente mortale sulla strada statale di Villanova d'Albenga : Roma, 3 gen. (askanews) Anas comunica che a causa di un Incidente è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 717 'di Villanova d'Albenga', in provincia di Savona. Il traffico ...

Incidente sulla A21 - la stradale di Brescia : "Il camionista era distratto". Identificate due delle vittime : La polizia: "Le code erano segnalate, ma il mezzo pesante non ha interrotto la corsa". E' un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario...

Incidente sulla A21 - identificate due delle vittime : gli esperti del dna cercano di dare un nome alle altre quattro : Il conducente del tir è un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario dell'auto riconosciuto grazie al numero di telaio della Kia. I due...

Terribile Incidente sulla A21 - cisterna prende fuoco : il racconto di un sopravvissuto : 1/15 ...

Tragedia sulla strada : doppio Incidente e cisterna in fiamme. Sei morti - due sono bambini : Sei morti fra le lamiere e le fiamme. Un'intera famiglia, e il conducente di un mezzo pesante. E' drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto sulla A21, la Torino-Brescia, all'altezza dello ...

Terribile Incidente sulla A21 - cisterna prende fuoco : sei morti di cui 2 bambini [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/15 ...

Sei persone sono morte in un Incidente sulla A21 - dove un camion cisterna ha preso fuoco : È successo intorno alle 14 tra le uscite di Brescia sud e Brescia centro The post Sei persone sono morte in un incidente sulla A21, dove un camion cisterna ha preso fuoco appeared first on Il Post.

Incidente sulla A21 tra Brescia e Manerbio : cisterna a fuoco e sei morti : Sono sei le vittime nell’Incidente avvenuto lungo l’autostrada A21 tra Brescia e Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che ha preso fuoco dopo che l’autostrada era stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi per un Incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Secondo una prima ricostruzione due tir e un’automobile si sono scontrati e la cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco. Sul posto stanno ...

Incidente sulla A21 vicino Brescia : brucia un camion cisterna : Milano, 2 gen. (askanews) Un Incidente stradale sulla A 21, Torino-Piacenza-Brescia, ha provocato l'incendio di un camion con cisterna nei pressi di Montirone, alle porte di Brescia. Il 118 specifica ...