Incidente stradale per Roberto Nicolick | il professore sta bene

Incidente STRADALE/ Auto si schianta sulla Milano-Meda : morta ragazza di 18 anni (oggi - 7 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 7 gennaio 2018: una macchina con a bordo una ragazza di 18 anni si è schiantata sulla Milano-Meda. Nulla da fare per la giovane, ci sono 3 feriti.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:03:00 GMT)

Tragico Incidente stradale in Calabria - muore 46enne Video : Poche ore fa un drammatico #incidente stradale stradale si è verificato in #Calabria e ha purtroppo causato il decesso di un uomo di 46 anni. Ancora non è chiaro se ci sono altri feriti. Calabria, ennesimo incidente stradale mortale Nella giornata di oggi 6 gennaio in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale [Video]. Il sinistro si è verificato nei pressi del comune di Villapiana, in provincia di Cosenza sulla famigerata ...

Incidente STRADALE/ San Bonifacio - violento scontro tra auto : due feriti - uno grave (oggi - 6 gennaio) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 6 gennaio, e gli aggiornamenti. San Bonifacio, violento scontro tra auto: due feriti, uno grave. Avellinese: auto ribaltata, ferito un giovane(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Villabate - Incidente stradale sull'A19. Morto un uomo a bordo di scooter : E' ancora un incidente stradale a riempire le pagine della cronaca. E' successo questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Villabate.

Incidente stradale/ A23 Udine - scontro tra auto e tir : ferita mamma - grave figlio di 5 anni (oggi - 5 gennaio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 gennaio, e gli aggiornamenti. A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni. Villabate, muore motociclista(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:27:00 GMT)

Incidente stradale/ Gaeta - tir travolge auto : pedone investito e ucciso (oggi - 4 gennaio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 4 gennaio 2018, e aggiornamenti. Gaeta, tir travolge auto: pedone investito e ucciso. Nel Novarese carro funebre tampona auto: morti due coniugi(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:02:00 GMT)

Incidente A21 - la Polizia stradale : "Il camionista che ha provocato lo scontro era distratto" : "La causa dell'Incidente è ascrivibile a una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna". Lo ha detto il comandante della Polizia stradale di Brescia, Barbara Barra, parlando dell'Incidente nel quale martedì pomeriggio lungo l'autostrada A21, all'altezza di Brescia, sono morte sei persone."Tutti i veicoli erano in fase di rallentamento anche perché le cose erano segnalate. ...

Incidente sulla A21 - la stradale di Brescia : "Il camionista era distratto". Identificate due delle vittime : La polizia: "Le code erano segnalate, ma il mezzo pesante non ha interrotto la corsa". E' un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario...

Incidente stradale/ A4 - vola con l'auto nella scarpata : gravissima 23enne (oggi - 3 gennaio 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 3 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. A4, vola con l'auto nella scarpata: gravissima 23enne. Palermo-Messina, 100 metri con l'auto ribaltata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:52:00 GMT)

Incidente STRADALE/ A21 - camion prende fuoco a Brescia : sei morti (oggi - 2 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, oggi 2 gennaio 2018: in provincia di Lecce, un ragazzo di 25 anni è finito fuori strada perdendo la vita. Sulla Pontina impatto con la barriera fatale per un 44enne(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Incidente stradale su A21 - sei morti : 17.07 Tragedia sulla A21, l'autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello scontro in prossimità di Brescia sud, territorio di Montirone, tra due mezzi pesanti e un'automobile hanno perso la vita in sei. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da Km di distanza. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità.

Incidente STRADALE/ Lecce - perde il controllo dell'auto : muore giovane di 25 anni (oggi - 2 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, oggi 2 gennaio 2018: in provincia di Lecce, un ragazzo di 25 anni è finito fuori strada perdendo la vita. Sulla Pontina impatto con la barriera fatale per un 44enne(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 08:41:00 GMT)

Incidente STRADALE/ Aosta - furgone contro pullman : muore 19enne - feriti gli amici (oggi - 1 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 1 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. Bari, strage di Capodanno: scontro frontale, 4 morti. Aosta, scontro tra furgone e pullman: muore ragazza(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Incidente stradale in Puglia : quattro morti in uno scontro frontale - : accaduto verso le 8 di lunedì mattina sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. Le vittime sono tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni e un uomo di 60. La strada è stata ...