Incidente nel Milanese di notte, muore una ragazza di 18 anni (Di domenica 7 gennaio 2018) Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni è morta e altri... Leggi la notizia su leggo (Di domenica 7 gennaio 2018) Terrificantestradale sabatolungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Unadi 18è morta e altri...

Altre notizie : Incidente nel ...

Incidente in via degli Acquaioli - donna incastrata nelle lamiere : I Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti per un Incidente stradale tra due autovetture in via degli Acquaioli. Una donna è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo, mentre l'altro ... : I Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti per unstradale tra due autovetture in via. Unaè rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo, mentre l'altro ...

Incidente stradale/ A4 - vola con l'auto nella scarpata : gravissima 23enne (oggi - 3 gennaio 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 3 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. A4, vola con l'auto nella scarpata: gravissima 23enne. Palermo-Messina, 100 metri con l'auto ribaltata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:52:00 GMT) : le ultime notizie di oggi, 32018, e gli aggiornamenti. A4,con. Palermo-Messina, 100 metri conribaltata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:52:00 GMT)

Brescia - sei morti in un Incidente sull'A21. Nello scontro un'autocisterna ha preso fuoco : Sono sei le vittime nell'incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che ha preso fuoco dopo che l'autostrada era stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi per un incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Lo scontro sarebbe avvenuto tra due mezzi pesanti e un'automobile.Il tratto tra l'uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio è chiuso in ... : Sono sei le vittime nell'avvenuto lungo l'autostrada A21 trae Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che hadopo che l'autostrada era stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi per unche si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Losarebbe avvenuto tra due mezzi pesanti e un'automobile.Il tratto tra l'uscita diCentro e quella di Manerbio è chiuso in ...

Pizzo. Il ristoratore Teodoro Rondinelli morto in un Incidente a Maierato : incidente stradale all’altezza nella zona industriale di Maierato. Teodoro Rondinelli, 51 anni di Pizzo, era stato chiamato per soccorrere un conoscente che era rimasto con l’auto in panne. Rondinelli al momento dell’impatto stava controllando sul ciglio della strada il radiatore…Continua a leggere → stradale all’altezza nella zona industriale di, 51 anni di Pizzo, era stato chiamato per soccorrere un conoscente che era rimasto con l’auto in panne.al momento dell’impatto stava controllando sul ciglio della strada il radiatore…Continua a leggere →

Incidente nel Materano : 2 morti e 4 feriti - : L'impatto è avvenuto sulla strada statale Sinnica, in prossimità del bivio per Tursi (Matera). La strada è rimasta chiusa per diverse ore : L'impatto è avvenuto sulla strada statale Sinnica, in prossimità del bivio per Tursi (Matera). La strada è rimasta chiusa per diverse ore

Perugia - Incidente sul raccordo : scende dall'auto e la abbandona Qualche disagio al traffico nel momento della rimozione : Perugia " Fa incidente con l'auto, una Toyota Rav 4, lungo il r accordo autostradale Perugia-Bettolle e poi si allontana a piedi lasciando il mezzo lì. E' accaduto all'altezza dello svincolo di ... " Facon l'auto, una Toyota Rav 4, lungo il r accordo autostradale-Bettolle e poi si allontana a piedi lasciando il mezzo lì. E' accaduto all'altezza dello svincolo di ...

Donna muore nell'Incidente alla vigilia di Natale - ferito il convivente : Bagno a Ripoli (Firenze), 24 dicembre 2017 - Tragedia a Bagno a Ripoli nelle prime ore della vigilia di Natale : una Donna è morta e il convivente, un imprenditore, è rimasto ferito in un incidente. ... : Bagno a Ripoli (Firenze), 24 dicembre 2017 - Tragedia a Bagno a Ripoli nelle prime ore delladi: unaè morta e il, un imprenditore, è rimastoin un incidente. ...