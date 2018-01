In programma c destra via legge Fornero

Leu - Grasso presenta il programma. Bersani : 'dialogo con tutti - tranne la destra' : Il leader di Liberi e Uguali propone l'abolizione delle tasse universitarie, 'Faremo proposte concrete a differenza delle irrealizzabili favole degli altri partiti' dice. Da Di Maio arriva il no ad ...

Centrodestra - la coalizione sarà a quattroPrima intesa su programma e candidati : Nel vertice di Arcore ufficializzata la composizione dellacoalizione a quattro con Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia equarto Polo. Tra i punti chiave del programma "la revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della legge Fornero"

Il programma del centrodestra : Roma, 7 gen. (askanews) Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati oggi a Villa San Martino con Silvio Berlusconi per fare il punto sul programma da presentare agli elettori. Tra le priorità ...

Centrodestra : "Nel programma di governo meno tasse e burocrazia" : "meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno e più sicurezza per tutti". Sono alcuni dei punti che saranno al centro "dell'azione di governo di Centrodestra che ...

Dal programma alle candidature Ecco l'accordo nel Centrodestra : La lunga telefonata di ieri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha posto le basi per l'accordo politico-elettorale. Il vertice a tre, compresa Giorgia Meloni, si terrà la prossima settimana ma l'intesa è ormai quasi raggiunta Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Salvini : stop legge Fornero nel programma di centrodestra - le novità Video : L'abolizione della riforma #Pensioni della Fornero rimane tra le priorita' de programma elettorale [Video] della Lega di #Matteo Salvini che ancora una volta rilancia in questa direzione l'appello alleati di Forza Italia di Silvio Berlusconi e di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Il leader leghista, che si presenta come candidato premier alle elezioni politiche del 2018, insiste sulla questione previdenziale. Pensioni, il leader della Lega ...

Flat tax e più sicurezza. Nel centrodestra prove di programma comune : La palla al piede del centrodestra è che sembra un’accozzaglia messa su per vincere ma non per governare. Capace di interpretare la “pancia” dell’Italia, però condannata alle liti, come molti ricordano. Ragion per cui nei sondaggi l’alleanza oscilla tra i 36 e il 40 per cento (il dato minimo è di Nicola Piepoli, quello massimo di Alessandra Ghisler...

Maroni : autonomia sia tema centrale in programma centrodestra : Milano, 22 dic. (askanews) 'Se, come spero, riusciremo a concludere l'accordo con il Governo sull'autonomia, toccherà poi al prossimo Parlamento ratificarlo con una legge. Nel programma per le ...

Austria - il programma della destra al governo : meno tasse per 12 miliardi e fumo libero nei locali : La destra oltranzista di Heinz Christian Strache del Fpö avrà ministeri cruciali, come Interni, Difesa ed Esteri, nel nuovo governo Austriaco delgiovanissimo cancelliere Sebastian...

Il patto a tre nel centrodestra prende quota. Berlusconi lancia il tavolo sul programma unitario : Il tema è sul tavolo da almeno un mese, da quando i sondaggi che arrivano con cadenza settimanale sulla scrivania di Arcore, continuano a dare il Pd in caduta verticale e il centrodestra in decisa risalita. E così, giorno dopo giorno, Silvio Berlusconi ha capito che forse era arrivato il momento di lasciarsi alle spalle lo spirito con il quale neanche due mesi fa aveva dato il suo via libera al Rosatellum. Con Matteo Renzi sempre ...

Cav - tavolo c.destra su programma : (ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Abbiamo stabilito con Matteo Salvini e oggi devo avere l'accordo di Giorgia Meloni, di insediare la settimana prossima il tavolo che dovrà mettere il definitivo sì sul nostro ...

Berlusconi : "Il vero premier M5s sarebbe Davigo" "Centrodestra - programma settimana prossima" : Il leader di Forza Italia: "Di Maio è solo il frontman, un governo 5 Stelle sarebbe un disastro per tutto il Paese". "Con Salvini e gli altri ci incontreremo settimana prossima per definire il programma".