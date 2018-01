Il vero successo sarebbe renderli tutti gratuiti

Biondo di Amici eliminato? Ecco cosa è successo davvero! : Biondo è stato eliminato ad Amici 17? È bastata la sua assenza in un daytime a scatenare il panico tra i suoi fan, che ne sono già tanti: il rapper, però, ha voluto rispondere e chiarire la situazione, soprattutto perché i suoi profili sui social network erano stati invasi da commenti del tipo "Perché non c'eri oggi?", "Sei stato eliminato?", "Che fine hai fatto?". Ci può stare che qualcuno guardi la puntata alla ricerca del proprio beniamino e ...

verona - così è una beffa : Pecchia spiega i motivi del mancato successo : “Siamo venuti qui per vincere e a dieci minuti dalla fine ci stavamo riuscendo, pur con qualche sofferenza ma con la partita tutto sommato abbastanza sotto controllo. Ma alla fine la spinta della Spal e’ stata premiata”. Cosi’, a Rai Sport, il tecnico del Verona Fabio Pecchia ha spiegato la rimonta subita sul campo della Spal, dal 2-0 al 2-2. “Siamo venuti per vincere – ha ribadito – ma questo pareggio ...

Allegri da record in Champions? “Superato Mourinho” - poi bacchetta i tifosi : ma senza un successo vale davvero poco… : Allegri al settimo cielo dopo il passaggio del turno alla seconda fase di Champions League. Il tecnico esulta sui social con un tweet rivedibile: “Siamo tra le migliori 16 d’Europa – scrive su Twitter l’allenatore dei campioni d’Italia – per noi un dolce obbligo che sembra sempre facile soltanto a posteriori”. Di certo difficilissimo non era vista la concorrenza dello Sporting, ma tant’è, il tecnico ha superato in una speciale classifica ...

Grande Fratello Vip : un concorrente svela cosa è successo davvero nell'armadio Video : Ieri, 4 dicembre 2017, è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della seconda edizione del #Grande Fratello VIP. Dopo tre mesi, una delle stagioni più emozionanti del reality è giunta al termine e ha vinto trionfare Daniele Bossari. Tra risate e pianti, i concorrenti hanno saputo regalare intense emozioni ai milioni di telespettatori, i quali hanno dimostrato il loro dispiacere per la fine della loro avventura sui vari social. Ebbene, una ...

LE IENE/ Anticipazioni 28 novembre : cosa è successo davvero a David Rossi? : Le IENE, Anticipazioni del 28 novembre 2017: tra i casi trattati torna quello di Fabio Vettorel e del deputato Edy Tamajo. Nuova inchiesta sui voti di scambio durante le Elezioni in Sicilia(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 21:41:00 GMT)

Volley - SuperLega 2017-2018 – Nona giornata : Trento torna al successo - Milano e verona da urlo - Latina ferma Ravenna : Non soltanto il big match vinto da Civitanova su Perugia nella Nona giornata della SuperLega. Il pomeriggio del massimo campionato italiano di Volley maschile ha regalato altri quattro incontri. Trento sta pian piano uscendo dalla crisi: dopo aver rimontato Latina dallo 0-2, i dolomitici espugnano il campo di Piacenza con un rotondo 3-0 e una prestazione assolutamente rilevante. A fare la differenza i martelli Nicholas Hoag (15 punti, 3 aces) e ...

verona : successo per il primo fine settimana dei mercatini di Natale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’iniziativa del Natale a San Giorgio, pur essendo sperimentale, ha fatto registrare subito numeri importanti - commenta il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena - La gente ha apprezzato molto la passeggiata sul lungadige che, visti gli spazi ampi e la disposizi

Basket : 2° successo in campionato per Trivero - 72-48 con lo Sporting : Dopo la battuta d'arresto nella trasferta di Oleggio, Trivero torna prontamente alla vittoria tra le mura amiche. A farne le spese il Borgomanero Sporting, che rimane fermo in classifica a zero punti. ...

Gemma e Giorgio si sono baciati a sorpresa : ecco cos'è successo davvero in studio! : Gemma e Giorgio si sono baciati a sorpresa! Come ogni anno che si rispetti, ritorniamo a parlare di loro, e di una storia d'amore che fa fatica a ripartire: nonostante sempre lo neghi, Gemma Galgani è ancora innamorata perdutamente - e sottolineiamo perdutamente - di Giorgio Manetti. Non è il suo pensiero fisso, ma quasi! E anche le ultime anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne ci danno la conferma che, quando Giorgio è al suo fianco, ...

Cagliari-verona 2-1 pagelle - voti e highlights 12^ giornata : Faragò regala il successo ai sardi (VIDEO) : Cagliari-Verona 2-1 pagelle, voti e highlights 12^ giornata: Faragò regala il successo ai sardi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Verona pagelle, voti E highlights 12^ giornata- Il Cagliari, dopo la sconfitta subita a Torino contro i granata, ospita il Verona per rilanciarsi in classifica. Alla Sardegna Arena, la squadra di Diego Lopez ...

verona-Inter 1-2 : Borja Valero e poi Perisic regalano il successo agli uomini di Spalletti : Notizie sul tema Verona- Inter, dove vedere il match in diretta tv e streaming Serie A, probabili formazioni Verona-Inter: Pecchia si copre, Spalletti non cambia i nerazzurri Probabili formazioni ...

Our Place in Space : un successo davvero 'spaziale' : L'esibizione scientifica dell'Universo e la creatività umana per moltiplicare attrattività e suggestione: una fusione armonica tra Scienza e Arte che ha regalato una visione diversificata dello ...