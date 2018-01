Il Teatro dell' Opera di Roma anticipa i titoli per Caracalla 2018 | Traviata e Carmen

Il parco della musica e il Teatro nel nuovo Forte di San Briccio : ... con notevole costanza, è riuscito a renderlo fruibile per le visite guidate e per spettacoli organizzati nei suoi spazi, grazie anche ad alcune manifestazioni realizzate in collaborazione con l'...

Massimo Lopez/ Il ricordo dell'infarto avuto a Teatro : "Il dolore era lancinante" (Verissimo) : Lo storico duo composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi ospite nel pomeriggio a Verissimo ed in serata ai Soliti Ignoti, per promuovere il nuovo tour teatrale.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:13:00 GMT)

Domani concerto dell’Epifania al Teatro dell’Opera di Roma : Al Museo di Roma a Palazzo Braschi il concerto a ingresso gratuito dei giovani artisti della “Scuola di Canto Corale” del Teatro dell’Opera I giovani... L'articolo Domani concerto dell’Epifania al Teatro dell’Opera di Roma su Roma Daily News.

Foggia L'opera di Pirandello 'Sei personaggi' a breve al Teatro Giordano : Eros Pagni e le compagnie Teatro Stabile di Napoli e Teatro Nazionale/Teatro Stabile di Genova porteranno in scienza "Sei personaggi in cerca di autore", con Angela Pagano, Gaia Aprea, Paolo Cresta, ...

I "Sei personaggi" di Pirandello al Teatro "Giordano" di Foggia : Eros Pagni e le compagnie Teatro Stabile di Napoli e Teatro Nazionale/Teatro Stabile di Genova porteranno in scienza "Sei personaggi in cerca di autore", con Angela Pagano, Gaia Aprea, Paolo Cresta, ...

5 6 7 gennaio - ultimo week end KIDS - Festival internazionale del Teatro e delle arti per le nuove generazioni a Lecce : Scarica programma giornaliero - Scarica catalogo con schede spettacoli A questo link cartella stampa completa, programma, foto e video del Festival ________________________________________ Biglietti ...

Teatro della Toscana : alla Pergola inizio d'anno all'insegna di Beckett : inizio d'anno per il Teatro della Toscana segnato da un nuovo ingresso nel cartellone degli spettacoli al Teatro della Pergola. Non è un gennaio come tutti gli altri: il 2018 segna l'avvio del nuovo triennio ministeriale, un tempo dettato dalle norme che si trasforma in un tempo progettuale. ...

Applausi - emozioni e grandi interpreti al Concerto di Capodanno del Teatro delle Palme di Napoli : Napoli, 3 gennaio 2018 – Strepitoso successo per la terza edizione del Concerto di Capodanno al Teatro delle Palme di Napoli realizzato dalla storica Associazione Culturale Noi per Napoli. Il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli hanno portato in scena uno spettacolo completo con canto, musica, danza e recitazione offerto al pubblico, accorso numeroso e che ha riempito il grande e storico Teatro delle [...]

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Al Teatro Ettore Petrolini Quando al cinema si fumava scritto e diretto da Rino Della Corte - con Luigi Cinone : ... decano degli attori sammaritani ha detto il regista Rino Della Corte È il mio primo monologo, sono emozionato, dopo tanto Teatro e spettacoli in varie compagnie affrontare un testo per quasi un'ora ...

La Regina delle Nevi al Teatro L’aura dal 3 al 7 gennaio : Sarà la compagnia Numeri primi ad inaugurare il nuovo anno al Teatro L’aura con La Regina delle Nevi. L’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, sarà in scena dal 3... L'articolo La Regina delle Nevi al Teatro L’aura dal 3 al 7 gennaio su Roma Daily News.

Venerdì 5 gennaio - al Teatro della Filarmonica di Corciano - la Stagione di Prosa prosegue con Cantico - lo spettacolo di e con Giulia Zeetti. : Tratto dal romanzo di Aldo Nove "Tutta la luce del mondo, biografia romanzata di San Francesco vista attraverso gli occhi del nipote bambino del Santo di Assisi", lo spettacolo è nato da un'idea di ...

“Quattro mamme per Ciro” al Teatro delle Muse dal 4 gennaio : Un doppio matrimonio per la prima volta a Teatro. Dalla finzione alla realtà. Una piccola affettuosa provocazione per spiegare che l’amore non ha colore e... L'articolo “Quattro mamme per Ciro” al Teatro delle Muse dal 4 gennaio su Roma Daily News.

Alice nel paese delle meraviglie al Teatro Cassia : Al Teatro Cassia, via Santa Giovanna Elisabetta 69, il 6 e 7 gennaio 2018 (doppi spettacoli ore 17.30 e ore 21.00) sul palco, tra sorrisi, stupore, faranno il loro ingresso: Alice, il Bianconiglio, ...

Alice nel paese delle meraviglie al Teatro Cassia : Madrina la modella e conduttrice sportiva Georgia Viero Magia ed acrobazie nell’atteso varietà magico Alice nel paese delle meraviglie, lo spettacolo ispirato al romanzo di... L'articolo Alice nel paese delle meraviglie al Teatro Cassia su Roma Daily News.