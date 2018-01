Il Segreto trame Spagna : Marcela dà a sua figlia il nome della madre di Emilia : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato il ritorno in prima serata. Le trame spagnole ci svelano che Marcela e Matias diventeranno genitori durante un parto, ricco di colpi di scena. Anticipazioni Il Segreto: la storia d'amore di Marcela e Matias Con le anticipazioni delle nuove puntate de El Secreto de Puente Viejo scopriamo che Matias Castaneda deciderà di sposare Marcela Del ...

Il Segreto - trame spagnole : Dolores Miranar riceve una notizia sconvolgente Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Il Segreto [Video]. Circa un anno fa tutti i fans italiani hanno visto per l'ultima volta un personaggio maschile molto amato: Pedro Miranar. L'uomo ha abbandonato la moglie Dolores e il figlio Hipolito e si è trasferito definitivamente in Russia, la patria del comunismo. L'ex sindaco di Puente Viejo ha scelto di re il suo grande sogno: iniziare una carriera politica lontano dalla ...

Il Segreto - trame spagnole : Dolores Miranar riceve una notizia sconvolgente : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su "Il Segreto". Circa un anno fa tutti i fans italiani hanno visto per l'ultima volta un personaggio maschile molto amato: Pedro Miranar. L'uomo ha abbandonato la moglie Dolores e il figlio Hipolito e si è trasferito definitivamente in Russia, la patria del comunismo. L'ex sindaco di Puente Viejo ha scelto di seguire il suo grande sogno: iniziare una carriera politica lontano dalla ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Don Gaspar viene convocato da Don Anselmo e Don Berengario. Vogliono svelargli la vera identità del suo amato pupillo, Cristobal, con l’intento di liberarsi una volta per tutte di lui. Matias e Marcela stanno per pronunciare il “sì” quando Beatriz irrompe in chiesa. Matias esita un attimo e alla fine si sposa. Beatriz non riesce a farsene una ...

Il Segreto trame Spagna : Julieta terrorizzata da una visita - chi sarà? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato Donna Francisca distruggere Cristobal [Video]nelle prossime puntate italiane. Le trame spagnole ci svelano che a Puente Viejo giungera' un personaggio misterioso legato a Julieta Uriarte. Anticipazioni Il Segreto: Julieta riceve una visita inaspettata Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto andate in onda in Spagna in questi ...

Il Segreto trame 2-6/01 : Mariana torna - Beatriz ferma le nozze di Matias Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Mauricio ribellarsi al volere della matrona [Video]. Le trame in onda da martedì 2 a sabato 6 gennaio, rivelano che Puente Viejo sara' nuovamente protagonista di un graditissimo ritorno e di un ultimo gesto d'amore. Anticipazioni ''Il Segreto'' al 6-01: il ritorno di Mariana, Severo scoperto? Le anticipazioni delle ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Matias chiede scusa a Marcela, ma ora si trova ad affrontare nuove sfide: prima incontra Camila e Hernando, che comunque si mostrano gentili e disponibili con lui, e poi subisce “l’agguato” di Beatriz; la ragazza gli chiede di annullare il matrimonio e tornare da lei. Camila chiede a Hernando se c’è stata un’altra donna, ma lui ...

Il Segreto trame gennaio : Francisca sequestra Cristobal - Matias lascia Beatriz Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato la trappola di Camila e Hernando alla Torres [Video]. Le trame di fine gennaio ci svelano che Matias scegliera' tra Beatriz e Marcela, mentre ci saranno brutte notizie per Cristobal Garrigues. Anticipazioni Il Segreto: Cristobal prigioniero di Francisca Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] in onda a fine gennaio su Canale ...

Il Segreto trame gennaio : Francisca sequestra Cristobal - Matias lascia Beatriz : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato la trappola di Camila e Hernando alla Torres. Le trame di fine gennaio ci svelano che Matias sceglierà tra Beatriz e Marcela, mentre ci saranno brutte notizie per Cristobal Garrigues. Anticipazioni Il Segreto: Cristobal prigioniero di Francisca Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a fine gennaio su Canale 5, rivelano che ...

Il Segreto trame gennaio : Adela ama Carmelo - Lucia Torres viene assassinata? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap opera di Canale 5, che ha appena anticipato la guarigione di Raimundo Ulloa [Video]. Le trame di gennaio ci svelano che la relazione clandestina tra Hernando e Lucia Torres avra' un drammatico colpo di scena. Anticipazioni Il Segreto: Adela ama Carmelo Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a gennaio ci svelano che Cristobal capira' che il frate ...

Il Segreto trame gennaio : Adela ama Carmelo - Lucia Torres viene assassinata? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la soap opera di Canale 5, che ha appena anticipato la guarigione di Raimundo Ulloa. Le trame di gennaio ci svelano che la relazione clandestina tra Hernando e Lucia Torres avrà un drammatico colpo di scena. Anticipazioni Il Segreto: Adela ama Carmelo Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a gennaio ci svelano che Cristobal capirà che il frate incappucciato era ...

Il Segreto - trame febbraio 2018 : Beatriz cade nella trappola di Aquilino Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena visto il ritorno di Fè [Video]nelle puntate spagnole. Le trame di febbraio 2018 ci svelano che l'ingenua Beatriz si gettera' tra le braccia di Aquilino, non sapendo che l'uomo sta tramando qualcosa di terribile. Anticipazioni Il Segreto: Beatriz flirta con un uomo sposato Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda a ...

Il Segreto : trame episodi di metà gennaio 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla settima stagione dell’appassionante #telenovela spagnola “Il Segreto [Video]”, creata da Aurora Guerra. In questo articolo vi riveleremo cosa accadra' negli episodi che vedrete su Canale 5 a gennaio 2018. Cos’è successo nel mese di dicembre? Nelle puntate che sono andate in onda in questo periodo, cioè nel mese di dicembre 2017, ci sono stati tantissimi avvenimenti. ...

Il Segreto : trame episodi di metà gennaio 2018 : Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla settima stagione dell’appassionante telenovela spagnola “Il Segreto”, creata da Aurora Guerra. In questo articolo vi riveleremo cosa accadrà negli episodi che vedrete su Canale 5 a gennaio 2018. Cos’è successo nel mese di dicembre? Nelle puntate che sono andate in onda in questo periodo, cioè nel mese di dicembre 2017, ci sono stati tantissimi avvenimenti. Un monaco ...