Il Segreto | Marcela scopre il tradimento di Matias

Il Segreto spoiler Spagna : Severo resta in galera - Marcela è Fè nei guai : Benvenuti con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni de #Il Segreto, la telenovela di Aurora Guerra che dal 2011 viene trasmessa in Italia su Canale 5. Gli ultimi spoilr delle puntate iberiche ci svelano che Mauricio si scoprirà ancora innamorato Fè, mentre quest'ultima darà una grande mano a Marcela nel parto. Ma andiamo a scoprire nei dettagli delle anticipazioni cosa è accaduto nelle puntate de Il Segreto spagnole, leggendo qui in ...

Il Segreto anticipazioni : BEATRIZ e MARCELA - primo scontro in arrivo!!! : Negli episodi de Il Segreto in onda nei prossimi giorni, Matias Castañeda (Ivan Montes) e MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) diventeranno ufficialmente marito e moglie: nonostante un’irruzione di BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) alla cerimonia, le nozze tra i due giovanissimi verranno officiate da Don Anselmo (Mario Martin); il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) però, col passare delle settimane, ...

Anticipazioni Il Segreto : MATIAS e MARCELA sempre più vicini mentre BEATRIZ… : Nelle puntate italiane de Il Segreto è appena incominciata la trama legata alla gravidanza della new entry MARCELA del Molino (Paula Ballesteros): dopo aver contratto matrimonio con MATIAS Castañeda (Ivan Montes) per il bene del bambino che aspetta, la figlia del mugnaio Paco (Manuel Aguillar Suarez) dovrà guardarsi le spalle dalle interferenze di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm) la quale, convinta da Lucia Torres (Chanel Terrero)che la ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 2-6 gennaio 2018 : Beatriz blocca le nozze di Matias e Marcela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Beatriz si presenta in chiesa per convincere Matias a non sposare Marcela! Guai per Carmelo, bloccato a Miel Amarga a causa dell’arrivo di Don Gaspar! L’uomo rischia di morire avvelenato! Hernando escogita un piano per liberarsi di Lucia… Anticipazioni Il Segreto: il piano di Severo, Francisca e Carmelo è in bilico! Beatriz, consigliata da Lucia, ...

IL Segreto / La triste conferma di Beatriz : Matias sposerà Marcela! (Anticipazioni 27 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 27 dicembre: Beatriz ottiene da Matias la conferma sulle sue imminenti nozze con Marcela. Raimundo continua a migliorare...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 07:01:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni gennaio : Matias sposerà davvero Marcela? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla sesta stagione de #Il Segreto, la soap opera di Canale 5 che ha appena visto Beatriz trovare Lucia priva di sensi. [Video] Le trame di gennaio ci svelano che l'imminente matrimonio tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino sara' messo in discussione dai dubbi dello stesso Castaneda. anticipazioni Il Segreto: i dubbi di Matias Castaneda Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che ...

Anticipazioni Il Segreto 2018 : MARCELA cerca di mettere distanza tra MATIAS e BEATRIZ ma AQUILINO… : Negli episodi de Il Segreto in onda nel 2018, MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) scoprirà che il neo-marito MATIAS Castañeda (Ivan Montes) le è stato infedele; come abbiamo anticipato in alcuni dei nostri precedenti post, il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) deciderà di troncare la sua tresca con BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) non appena la moglie avrà un brutto incidente, ma ciò non impedirà alla ...

Il Segreto - trame febbraio : Marcela capisce che Matias e Beatriz erano amanti Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul ''#Il Segreto'', la soap opera che ha appena visto Hernando tradire la moglie con Lucia Torres. Gli ultimi spoiler rivelano che Marcela scoprira' che Matias nutre ancora dei sentimenti per Beatriz. Anticipazioni ''Il Segreto'': Matias promette di restare accanto a Marcela Le anticipazioni delle puntate de ''Il Segreto'' [Video]in onda nel 2018 su Canale 5, rivelano che i guai di Matias non ...

Il Segreto anticipazioni : MARCELA scopre la tresca tra MATIAS e BEATRIZ : Nelle attuali puntate italiane de Il Segreto, il giovane MATIAS Castañeda (Ivan Montes) ha deciso di contrarre matrimonio con MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros): sicuro di voler dare una famiglia al bambino che la ragazza aspetta, il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) ha deciso di dire “addio” per sempre alla sua amata BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm); le cose però, nell’arco di qualche ...

Il Segreto / Matias chiede e ottiene il permesso di sposare Marcela (Anticipazioni 12 dicembre) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 12 dicembre: Matias chiede a Paco il permesso di sposare Marcela. Dopo averlo ottenuto, si comincia con i preparativi.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 05:07:00 GMT)

IL Segreto / Matias vuole diventare padre : sposerà Marcela? Anticipazioni 11 dicembre : Il SEGRETO torna per una nuova settimna insieme tra la collera di Raimundo, che verrà sedato, e il piano di Lucia alla conquista di Hernando, ecco le Anticipazioni dell'11 dicembre(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 16:19:00 GMT)

Il Segreto - trame febbraio : Marcela in fin di vita - Beatriz contenta Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, che ha appena svelato la vera identita' di Nazaria. [Video] Gli ultimi spoiler rivelano che Marcela sara' ritrovata in gravi condizioni, mentre Matias prendera' una decisione clamorosa sul suo matrimonio. Anticipazioni Il Segreto: tragico incidente a Marcela Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti su El Secreto de Puente Viejo [Video], rivelano che Matias nonostante abbia ...

Il Segreto - Marcela è incinta : anticipazioni dal 4 al 7 dicembre : Settimana breve per Il Segreto, che in occasione dell’Immacolata va in onda da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre alle 16.10 su Canale 5. Ecco le anticipazioni. Lunedì 4 dicembre ore 16.20 Marcela conferma a Matias di essere incinta. La ragazza sa che lui non la ama, e perciò gli propone un compromesso… Matias si dichiara pronto ad assumersi le sue responsabilità, ma Marcela preferisce partire per l’Argentina dove ha dei parenti che ...

Il Segreto : Marcela conferma a Matias di essere incinta – Anticipazioni : Il Segreto - Paula Ballesteros è Marcela Nei palinsesti invernali 2018 di Canale 5 spicca l’assenza de Il Segreto dal prime time, ma quest’assenza si fa notare già adesso. A partire dalla prossima settimana, infatti, non ci sarà più l’appuntamento del mercoledì sera con la telenovela spagnola, che lascia il posto allo show di Paolo Bonolis Music. Considerato che anche la puntata del sabato pomeriggio al momento è sospesa per ...