IL SEGRETO gennaio 2018 | la telenovela torna in prima serata Dal 17?

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 8 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 6 gennaio 2018: Don Gaspar viene chiamato da Don Anselmo e Don Berengario, che intendono svelargli la vera natura di Cristobal con l’intento di liberarsi definitivamente di lui… Matias e Marcela sono in procinto di pronunciare il fatidico sì quando Beatriz giunge in chiesa, ma Matias – pur esitando un momento – alla fine decide di sposarsi. Beatriz però non se ne convince e si ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 6 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 6 gennaio 2018: Matias è in procinto di sposare Marcela, che è incinta di lui, ma è ancora pieno di dubbi… A Puente Viejo i preparativi delle nozze fervono dappertutto, ma non a Los Manantiales: Hernando, infatti, propone a Beatriz di accompagnarlo a Madrid pur di non dover sopportare l’umiliazione di vedere Matias prendere in moglie Marcela… Beatriz non intende lasciare la ...

Anticipazioni Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio : il dolore di Beatriz : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dall’8 al 12 gennaio. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Matias sta per sposare Marciela Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

Anticipazioni Il SEGRETO dall’8 al 12 Gennaio 2018 : Severo torna : Il Segreto Anticipazioni settimanali: il ritorno di Severo, Lucia sta male I prossimi episodi de Il Segreto di Puente Viejo ci regaleranno grandi e inaspettati colpi di scena. Partiamo da Cristobal Garrigues. Don Gaspar sembra essere molto vicino alla verità, ma Don Anselmo e Berengario gli rivelano chi è realmente il malvagio figlio di Salvador Castro. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dall’8 al 12 Gennaio 2018: Severo torna ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 5 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 5 gennaio 2018: Il progetto di Donna Francisca, Severo e Carmelo di far fuggire Cristobal da Puente Viejo è stato compromesso dall’arrivo di Don Gaspar, dunque si dovrà agire con una cautela ancora maggiore del previsto… Hernando comunica a Camila e Lucia di avere abbastanza soldi per ricompensare la stessa Lucia e farla rientrare a Cuba. La Torres resta sorpresa e affronta Hernando, ...

Il SEGRETO puntate gennaio 2018 : Nazaria viene smascherata - ecco chi è in realtà Video : Nelle puntate de #Il Segreto attualmente in onda in Italia i fan della soap stanno assistendo ai tranelli della Montenegro per separare Mauricio e Fe’: a proposito di questo dalla Spagna arrivano nuove anticipazioni che ci svelano interessanti e alquanto scioccanti notizie. Presto infatti Fe’ dovra' sopportare la nuova unione tra l’uomo di cui è innamorata e quella che si presumera' essere parente di Francisca. Il Segreto anticipazioni spagnole ...

Il SEGRETO gennaio 2018 : Eusebio terrorizza Cristobal - Mauricio sposo infelice Video : Che cosa succedera' nelle puntate di gennaio 2018 de #Il Segreto? Camila, stanca delle bugie del marito, cerca di farlo confessare: ormai alle strette quindi Hernando decide di rivelare alla Valdesalce di averla tradita con Lucia Torres. Questo portera' Camila ad allontanarsi dai Manantiales e a chiedere ospitalita' ad Alfonso ed Emilia. Alla luce di ciò e pentito dell’errore commesso, Hernando chiedera' a Lucia di andarsene dalla tenuta, ma la ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 4 gennaio 2018: Don Gaspar ritrova nei sotterranei di Miel Amarga una tonaca utilizzata da Severo per travestirsi da monaco e un apparecchio che simula il pianto di bambino. Intanto Carmelo non può uscire dalla tenuta e così Severo e Donna Francisca sono molto in ansia. La Montenegro chiede ad Adela di verificare se Carmelo possa essere in pericolo… Raimundo Ulloa si reca a far visita ad amici ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

