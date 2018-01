Il mondo sotto una montagna da 233mila miliardi di debiti

Come preparare il risotto oro e zafferano - il piatto che ha reso Gualtiero Marchesi famoso in tutto il mondo : E quale modo migliore di ricordare lo chef italiano più famoso nel mondo, se non quello di ripercorrere la sua ricetta più celebre? Si chiama "risotto allo zafferano con foglia d'oro commestibile", e ...

Come preparare il risotto oro e zafferano - il piatto che ha reso Gualtiero Marchesi famoso in tutto il mondo : Innovatore, maestro, decano. Esistono molti modi per definire Gualtiero Marchesi, scomparso nella sua casa di Milano all'età di 87 anni, e quasi tutti rischiano di sminuire il valore aggiunto apportato dallo chef alla cucina italiana. E non solo perché Marchesi ha contribuito a rendere la tradizione culinaria del Bel Paese celebre in tutto il mondo, ma anche perché la sua eredità vive ancora negli allievi che in oltre ...

Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (video) : ... Antonacci ha voluto fare un omaggio alle donne dedicando il brano In mezzo al mondo all'attrice Luisa Ranieri, altra ospite della serata: ' Attraverso i tuoi occhi guardo tutte donne ' ha dichiarato ...

Biagio Antonacci a Panariello sotto l’albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (video) : L'incursione di Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero, nella seconda puntata dello show di Rai1, ha coinciso con l'annuncio dell'arrivo nelle radio del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, già ospite di Giorgio Panariello un anno fa nel medesimo spettacolo lanciando un appello per le adozioni gay. Impegnato nel Dediche e Manie Tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, reduce da una doppietta a Torino, Antonacci è volato ...

Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del mondo : Non c'è stato niente da fare per una coriacea Civitanova, che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di volley ...

Volley - Mondiale per Club 2017 Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del mondo : Non c'è stato niente da fare per una coriacea Civitanova, che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del mondo : Non c’è stato niente da fare per una coriacea Civitanova, che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. La corazzata russa, vincitrice delle ultime tre Champions League, si è imposta per 3-0 (27-25; 25-22; 25-22) e ha così conquistato il suo primo titolo iridato dopo aver perso gli ultimi due atti conclusivi contro il Sada Cruzeiro. La ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del mondo : Non c’è stato niente da fare per una coriacea Civitanova che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. La corazzata russa, vincitrice delle ultime tre Champions League, si è imposta per 3-0 (27-25; 25-22; 25-22) e ha così conquistato il suo primo titolo iridato dopo aver perso gli ultimi due atti conclusivi contro il Sada Cruzeiro. La Lube, ...

mondo della cucina sotto choc : il famoso chef accusato di molestie sessuali : lo chef Batali nella foto sulla destra Dopo Hollywood, anche la ristorazione viene colpita dallo scandalo delle molestie sessuali. Il famoso chef Mario Batali è stato infatti accusato da almeno ...

Sci alpino - Coppa del mondo 2017-2018 : fine settimana sottotono per un’Italia senza podio : Sei gare, nessun podio e due quarti posti come miglior risultato. Questo è l’amaro bottino della squadra azzurra di sci alpino nel lungo fine settimana che ha chiuso la trasferta americana in Coppa del Mondo. Sia a Lake Louise tra le donne sia a Beaver Creek tra gli uomini è mancato il guizzo del podio agli atleti italiani, ma nel complesso è stata comunque un’Italia sottotono e al di sotto delle aspettative. Un’analisi che ...

Sci di Fondo - Coppa del mondo Lillehammer 2017 – Federico Pellegrino : “Non sono soddisfatto della gara - ora sotto con Davos!” : Federico Pellegrino non è per niente soddisfatto di quanto fatto nella prova sprint di oggi a Lillehammer (clicca qui per la cronaca) e non lo nasconde. Per mezzo del suo sito ufficiale il ventisettenne nato ad Aosta spiega il suo punto di vista sulla eliminazione prematura nella gara norvegese, ma cerca comunque di pensare positivo. “Non posso ritenermi soddisfatto – ammette – anche se qualche, piccolo, elemento positivo ...

Molestie - il mondo della tv come centro di potere : anche gli "anchormen" finiscono sotto accusa : Così "Variety", la storica rivista americana dedicata al mondo dello spettacolo. Dopo che la lista di celebrità Usa accusate di Molestie sessuali, a partire dal produttore Harvey Weistein, va ogni ...

Massimo Giletti - stoccata ad Eugenio Scalfari : 'Sceglie Berlusconi? Il mondo sottosopra' : È il mondo sottosopra . I parametri politici vengono stravolti molto rapidamente', conclude sornione. Molto sornione.

Uber sotto attacco hacker : rubati i dati personali di 57 milioni di utenti in tutto il mondo : Alla fine del 2016, due hacker hanno rubato i dati di 57 milioni di utenti di Uber in tutto il mondo e di 600.000 autisti. A comunicarlo è stato Dara Khosrowshahi, amministratore delegato dell'applicazione per noleggiare veicoli con autista. Sono stati rubati i nomi, le email e i numeri di ...