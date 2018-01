Il gatto che fa le fusa? Guarisce dallo stress e nasconde una magia

Parsley è il gatto che attira i turisti in una località della Scozia : ... e tutto questo clamore ha fatto crescere a dismisura l'economia del piccolo borgo scozzese, facendo girare l'economia e portando molti introiti. 'Qualcuno potrebbe pensare che 'Nessuno verrebbe mai ...

Parsley - il gatto che attira turisti in una piccola città scozzese : 'Sta portando decine di turisti che vengono da ogni parte del mondo per vederlo - dice Fiona Campbell-Smith, la 57enne proprietaria del gattone -. Qualcuno potrebbe pensare che 'Nessuno verrebbe mai ...

Come un gatto in tangenziale/ La commedia sitcom che si auto-danneggia : Il film di Riccardo Milani sembra essere forgiato sui ritmi televisivi, Come se fosse una sitcom, e danneggia per certi versi anche la causa che vorrebbe difendere. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 06:11:00 GMT)MEDIASET/ Il doppio colpo per il 2018 coi Mondiali di calcio, di G. ForestiIL PETROLIERE/ Il film che va al cuore degli Usa (dando uno schiaffo al moralismo calvinista), di L. Locatelli

Animali - Berlusconi : il 73% delle italiane salverebbe il gatto o il cane anziché il marito : “Daremo aiuti a persone che non possono permettersi il veterinario, pensiamo di poter arrivare a visite quindicinali o mensili gratuite, e a togliere -sempre per persone anziane o che non vivono in condizioni di benessere- l’Iva dal cibo degli Animali. Ci sono molte cose per migliorare e che metteremo in campo subito dopo la nostra salita al governo“. Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio 101, dove cita anche Madre ...

Lei chiede al cane di riportare in casa il gatto : ciò che succede è quasi irreale : - Una cosa del genere non si era mai vista, ciò che accade in in questo video è quasi irreale, ma al tempo stesso divertentissimo. I protagonisti sono una cane e un gatto e sono grandi amici. Il gatto è uscito di casa e non vuole proprio saperne di rientrare, così la padrona, che precedentemente aveva insegnato al cagnolino a riportare gli oggetti in casa, tenta qualcosa di eccezionale: ordina al cane di riportare il gatto in casa… e lui ...

'Oliver - il gatto che salvò il Natale' - un libro per le vacanze : Pubblicità Pubblicità Le storie commoventi sono sempre stupende da leggere. Ma si sa, il periodo natalizio aiuta ad appassionarsi ad esse con più predisposizione. "Oliver, il gatto che salvò il # ...

‘Oliver - il gatto che salvò il Natale’ - un libro per le vacanze : Le storie commoventi sono sempre stupende da leggere. Ma si sa, il periodo natalizio aiuta ad appassionarsi ad esse con più predisposizione. “Oliver, il gatto che salvò il Natale”, è un libro da leggere mentre, dietro i vetri delle finestre, cadono i fiocchi di neve. Racconta delle peripezie di un gattino dal grande cuore. Il protagonista, con la sua dolcezza, ha già conquistato i lettori di ogni età. Come per gli umani, anche per gli animali, a ...

Bankitalia - la gattopardesca quadra di Visco tra nuove alleanze sindacali e pressioni politiche : Grandi manovre in Banca d’Italia, dove il variegato e litigioso arcipelago di sigle sindacali ha consumato un’importante rottura e dato vita a inedite e, fino a poche settimane fa, impensabili alleanze. A sciogliersi per consunzione, tra reciproci scambi di accuse, è lo storico asse tra Falbi e First/Cisl, mentre sulla scena si propone ora un connubio “oltre” ogni immaginazione: quello tra la stessa Falbi e il suo antagonista storico: il ...

"Il gatto con gli Stivali" in scena al Teatro delle Energie. Al via la rassegna "Oh che bel castello" : La stagione fa' parte di Tir " Teatri in Rete, programmazione che racchiude al suo interno ben dieci comuni marchigiani e che organizza gli spettacoli anche per le scuole. Grandi successo e ...

Chi l’ha detto che il gatto nero porta sfortuna? : I poveri felini sono stati associati alle streghe nel Medioevo e considerati demoniaci. Le streghe stesse non esistevano, ovviamente, ma la superstizione è rimasta e il gatto nero che attraversa la strada è considerato portatore di cattiva sorte. Per far sì che sempre meno persone ci credano l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDA & A Onlus festeggia oggi, 17 novembre, il gatto nero day. Il caso vuole che cada ...

Paola Caruso e la love story col naufrago : "Settimane di convivenza - solo qualche bacio. Come cane e gattoi" : MILANO - ?Guarda, abbiamo scoperto di essere Come cane e gatto. Insomma, dopo l?Isola ci siamo frequentati, ma non ha funzionato?. La fame sull'#Isola...

Nuova Zelanda - muore il gatto della premier Ardern e lei scrive su Fb : 'Chi ha perso un animale sa il dolore che si prova' : L'inquilino della Casa Bianca aveva chiamato la Ardern per congratularsi per la sua elezione a primo ministro ma, a un certo punto, la trentasettenne politica laburista aveva dovuto stoppare la ...

"Perché io so io e voi non siete...un gatto!". Torna a Roma SuperCat Show : È l'evento più importante in Italia nell'ambito del mondo felino e uno dei più importanti al mondo. In concorso gli esemplari più belli ed eleganti. Tra le razze particolari, il Selkirk Rex (domenica)...