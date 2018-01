Il film consigliato di oggi | domenica 7 gennaio | ‘Free State of Jones’

Il film consigliato di oggi - sabato 6 gennaio : “Alice in Wonderland” : Buongiorno e buona Epifania a tutti! Cosa avete trovato stamattina nella calza? La Befana vi ha lasciato dolcetti o carbone? Il nostro regalo di oggi è un altro dei capolavoro Disney, che in questo periodo dell’anno non mancano mai. Così, dopo il romantico Cenerentola andato in onda ieri, il film consigliato per stasera è l’avventuroso Alice in Wonderland, che chiuderà le feste natalizie. film consigliato: ‘Alice in ...

Il film consigliato oggi - venerdì 5 gennaio : ‘Cenerentola’ : Le feste stanno per terminare, ma i capolavori Disney non sono ancora finiti! La serata di venerdì 5 gennaio prevede una prima tv da non lasciarsi davvero sfuggire: il film consigliato di oggi, infatti, è Cenerentola, il remake, con attori veri, dell’omonimo film d’animazione che noi tutti conosciamo. Per sognare, di nuovo, con una delle più belle fiabe di tutti i tempi. film consigliato – 5 gennaio 2018: ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 4 gennaio : ‘The Untouchables – Gli intoccabili’ : Vi piacciono le “vecchie” pellicole che raccontano di gangster e lotta alla criminalità organizzata? Allora non potete perdervi il film consigliato di stasera: The Untouchables-Gli intoccabili. Un grande cast, svariate candidature a premi famosi, una vittoria agli Oscar e una ai Golden Globe: vi ho detto tutto! Se ancora non lo avete visto o se vorreste rivederlo e avete bisogno di una “rinfrescata” di memoria, ecco tutto ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 3 gennaio : ‘Woman in gold’ : Woman in gold è il film consigliato di oggi Avete già scelto il film da guardare stasera? oggi, in prima serata, davvero un’ampia varietà di pellicole e, se ancora siete indecisi, ci siamo noi a darvi un suggerimento! Il film consigliato per mercoledì 3 gennaio è Woman in gold, una prima tv di Canale 5 tratta da una storia vera ed interpretata dalla magnifica Helen Mirren. Ecco la sua descrizione. In prima visione su Canale 5, andrà in ...

Il film consigliato di oggi - martedì 2 gennaio : ‘Tristano e Isotta’ : Quanti bei film stasera in tv! Romantici, misteriosi, tristi o divertenti, realistici o futuristici, datati o recenti. Ma quale quello suggerito da Super Guida TV? Il film consigliato per la vostra prima serata di martedì 2 gennaio, è una drammatica pellicola di genere epico/sentimentale, ispirata ad un popolare mito medievale. Venite a conoscerla insieme a me! film consigliato: ‘Tristano & Isotta’ Tratto dal celebre e struggente ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 1 gennaio : ‘Rapunzel – L’intreccio della torre’ : Buongiorno e buon 2018 a tutti! Che film vedere la prima sera dell’anno nuovo? Il film consigliato per questo lunedì 1° gennaio è una bellissima pellicola Disney, una delle più costose della storia del cinema: Rapunzel-L’intreccio della torre. Magia, divertimento, avventura, sentimento e musica. Ecco trama, curiosità e trailer. film consigliato: ‘Rapunzel-L’intreccio della torre’ E’ Rai 2, principalmente, il ...

Il film consigliato di oggi - domenica 31 dicembre : ‘Il discorso del re’ : Ultimo giorno dell’anno! Stasera si festeggia e dalla mezzanotte di questa domenica 31 dicembre si passa al 2018! Trascorrerete la cena di San Silvestro a casa con famiglia e/o amici, con la tv accesa? Allora il film consigliato per voi è Il discorso del re, ispirato ad una storia vera, pellicola drammatica pluricandidata e pluripremiata. Ecco la sua descrizione. film consigliato: ‘Il discorso del re’ Il discorso del re, film ...

Il film consigliato di oggi - sabato 30 dicembre : ‘Il ragazzo invisibile’ : Per la prima serata di oggi, sabato 30 dicembre, abbiamo scelto una pellicola italo-francese del 2014, diretta dal “nostro” Gabriele Salvatores. Trasmesso stasera in prima visione Rai, il film consigliato per voi è una commedia di genere fantascientifico, candidata a diversi premi cinematografici italiani. Curiosi di scoprirlo? Ecco i dettagli! film consigliato: ‘Il ragazzo invisibile’ Il film consigliato per questo ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 29 dicembre : ‘Maleficent’ : Per stasera, venerdì 29 dicembre, suggeriamo un altro dei capolavori Disney in onda nella tv delle feste. Non un film d’animazione, ma il remake in live action di un famosissimo classico del 1959, La bella addormentata nel bosco. Il film consigliato di oggi è Maleficent, interpretato dalla bellissima Angelina Jolie. Il film consigliato: ‘Maleficent’ Tutti noi conosciamo la favola de La bella addomentata nel bosco, ma non tutti ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 28 dicembre : ‘I sogni segreti di Walter Mitty’ : La prima serata di oggi, giovedì 28 dicembre, è ricca di pellicole di genere fantastico. Fra le tante, ne abbiamo scelta una che mescola sogni ad occhi aperti e realtà, diretta ed interpretata dal grande Ben Stiller. Il film consigliato per voi è l’avventurosa commedia I sogni segreti di Walter Mitty. Se volete conoscere trama e curiosità, continuate a leggere! E nel caso non sia di vostro interesse, a fine articolo troverete ...

Il film consigliato di oggi - 27 dicembre : ‘Australia’ : Tanti bei film questa sera: azione, avventura, mistero, commedia, ma quale scegliere? Il film consigliato di oggi, mercoledì 27 dicembre, è una bellissima ed emozionante pellicola australiana, ricca di avventura e sentimento. Andiamo a vederla nei dettagli. film consigliato: ‘Australia’ Di genere drammatico/storico, Australia è il film consigliato per la vostra prima serata e andrà in onda su Rai 2 alle 21.05. Gli attori principali ...

Il film consigliato di oggi - martedì 26 dicembre : ‘Natale all’improvviso’ : Continua la programmazione delle feste e per questa sera il film consigliato è una commedia natalizia molto divertente, con un cast davvero ricco! Natale all’improvviso, ecco il titolo della pellicola suggerita per oggi, martedì 26 dicembre: una riunione familiare a dir poco originale! film consigliato: ‘Natale all’improvviso’ Se amate le commedie, il film consigliato per voi è Natale all’improvviso, in onda in ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 25 dicembre : ‘Belle & Sebastien – L’avventura continua’ : Buongiorno e Buon Natale a tutti! Avete bisogno di una serata in relax dopo l’abbuffata del pranzo di oggi e del cenone di ieri? Allora vi suggeriamo di mettervi comodi sul divano e godervi in compagnia dei vostri familiari il film consigliato per stasera! Se amate le pellicole con protagonisti bambini e animali, paesaggi di montagna e tanta avventura, sicuramente questa storia vi appassionerà! Venite a scoprirla insieme a me! film ...

Il film consigliato di oggi - domenica 24 dicembre : ‘Frozen – Il regno di ghiaccio’ : oggi è la Vigilia di Natale! E il suggerimento con il film del giorno arriva puntuale, per tutti coloro che trascorreranno la serata a casa in famiglia. Anche stasera il film consigliato è una splendida pellicola Disney, quindi, dopo Ribelle-The Brave andato in onda ieri, avremo il piacere di vedere Frozen-Il regno di ghiaccio. film consigliato: ‘Frozen-Il regno di ghiaccio’ Il film consigliato per la prima serata di domenica 24 ...