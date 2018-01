Il dramma che sta vivendo David Silva

Il dramma di Luca Capuano - La moglie - il linfoma e la chemioterapia : 'avevo paura che i miei figli rimanessero senza madre' : Luca Capuano ed il suo dramma, l'attore de 'Le tre Rose di Eva' racconta l'odissea della moglie: dalla scoperta del linfoma alla chemioterapia Luca Capuano si confessa in un'intervista in cui racconta ...

Il dramma della bimba di 8 anni che si è spenta nel corpo di una centenaria Video : Si sono chiusi per sempre i grandi occhioni di Lucy [Video], la piccola bimba di soli otto anni intrappolata in un corpo centenario da una rarissima #malattia. La bambina viveva in Irlanda con i suoi genitori Stephanie e David Parke di Ballyward i quali hanno visto morire la loro figlia giorno dopo giorno, invecchiando precocemente a causa della #sindrome di Hutchinson-Gilford comunemente denominata 'progenia' una malattia genetica molto rara, ...

Manchester City - dramma David Silva : figlio prematuro - ma ora va meglio : Emotivo messaggio di David Silva, 'stellà spagnola del Manchester City che sui social ha spiegato il motivo per cui ha dovuto lasciare improvvisamente l'Inghilterra per andare in patria. Il Manchester ...

Michael Schumacher : 4 anni fa il dramma : Quattro anni di silenzi, interrotti solo da sporadiche voci puntualmente smentite. Le condizioni di salute di Michael Schumacher restano avvolte nel mistero da quel tragico 29 dicembre 2013 in cui la vita del sette volte campione del mondo di Formula 1 subì una drammatica svolta. Esattamente quattro anni fa, a pochi giorni dal suo 45° compleanno, l’idolo dei tifosi della Ferrari fu vittima di un grave incidente sugli sci a Meribel dove era ...

"Il lavoro? Che dramma se i giovani non possono neanche sognarlo" : E anche l'economia migliora'. Qual è il suo punto di vista sulla situazione del lavoro? 'È cambiato il lavoro. Ma nella mia terra vorrei che fosse solo cambiato: da me il lavoro viene perso. Noi ...

