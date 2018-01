Il director di God of War sotto pioggia di domande | emergono nuovi dettagli

: Il director di #GodofWar sotto pioggia di domande, emergono nuovi dettagli - OptiMagazine : Il director di #GodofWar sotto pioggia di domande, emergono nuovi dettagli - BBForum_IT : Derive egiziane e maya nel futuro di God of War? - Dopo la puntata nella mitologia nordica del capitolo in fase di… - VGhubit : God of War verso la mitologia Maya o Egiziana? #GodOfWar #News Cory Barlog, game director dell'atteso God of War, n… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 7 gennaio 2018) Sebbene l'uscita del nuovo capitolo della serie God of War sia praticamente dietro l'angolo, con il publisher che ha in programma di lanciarlo sul mercato al massimo entro i prossimi sei mesi, sono indubbiamente tanti i punti che ancora non sono chiarissimi in materia di gameplay: certo i video rilasciati nel corso delle svariate conferenze tenutesi in giro per il globo hanno concesso una panoramica abbastanza esaustiva, ma la smania di tutti coloro che sono alla ricerca diprecisi e inconfutabili non è stata di certo saziata in questo modo.Ci prova a placare questa frangia estremista di videogiocatori Game Informer che, nella recente intervista a Cory Barlog, ha tempestato diil creativeal lavoro sul prossimo God of War.Una delle implementazioni che differenzierà il nuovo capitolo della serie rispetto alle precedenti iterazioni di God of War saranno ...