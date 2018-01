Il convertibile Spin 3 di Acer è il giusto rapporto tra qualità e prezzo

: RT @notebookitalia: CES 2018: Acer Swift 7 (SF714-51T) è un ultraportatile da 1899€ con eSIM e Core i7 (Kaby Lake), Acer Spin 3 (SP314-51)… - MarcoCHardware : RT @notebookitalia: CES 2018: Acer Swift 7 (SF714-51T) è un ultraportatile da 1899€ con eSIM e Core i7 (Kaby Lake), Acer Spin 3 (SP314-51)… - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: CES 2018: Acer Swift 7 (SF714-51T) è un ultraportatile da 1899€ con eSIM e Core i7 (Kaby Lake), Acer Spin 3 (SP314-51)… - notebookitalia : CES 2018: Acer Swift 7 (SF714-51T) è un ultraportatile da 1899€ con eSIM e Core i7 (Kaby Lake), Acer Spin 3 (SP314-… - tips4you83 : RECENSIONE Acer Spin 5: convertibile con Core i7 Quad Core Like Us @ fb: - DarkZena : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Se nel leggere ildello Swift 7 2018 avete avuto un infarto non vi preoccupate; con il nuovo3 aggiornato,si è mantenuta decisamente più bassa in termini di costi. Con il3 si possono davvero risparmiare tanti soldi sacrificando lo spessore per una maggiore potenza costituita da processori Intel di ottava generazione. Oltre alle classiche porte USB, ne troviamo anche una HDMI, ormai diventata rara nei dispositivi di ultima generazione.ha anche ridotto il display da un pannello 15,6 pollici a uno 1080p da 14 pollici per un fattore di forma generale più piccolo.deve ancora rilasciare tutti i dettagli per lo3 in variante 2018 ma sappiamo già che costerà soli 599 dollari e che approderà sul mercato a partire da febbraio. Via