Il 2018 di PS4 | un nuovo anno da vivere sulla cresta dell’onda

Alcune delle principali uscite PS4 del 2018 nel nuovo trailer di Sony Corea : Nelle ultime ore è spuntato in Rete un nuovo trailer pubblicato dalla divisione Coreana di Sony: la clip è dedicata ai giochi che supporteranno principalmente PS4 Pro, ma funge anche da reminder per le principali uscite targate Playstation 4 che arriveranno nel corso del 2018. Il video commerciale mostra infatti un padre e un figlio, con il primo che chiede probabilmente al piccolo cosa desidera. Quando il bimbo risponde che desidera una ...

La divisione coreana di Sony pubblica un trailer dedicato ai titoli più importanti per PS4 Pro in arrivo nel 2018 : Il 2018 è appena iniziato e, come saprete, il nuovo anno si appresta ad essere abbastanza ricco di uscite di peso. Solamente nel mese di gennaio potremo mettere le mani su interessantissimi giochi, come ad esempio l'atteso Monster Hunter World già provato in anteprima per voi.Con l'arrivo del nuovo anno Sony si prepara alla sua campagna pubblicitaria e, come segnala Dualshockers, ecco che la divisione coreana del colosso pubblica un nuovo ...

Sorprese in arrivo per Shenmue 3 - uscita confermata al 2018 per PS4 e PC : Shenmue 3 è uno dei giochi più attesi del 2018 in uscita su PlayStation 4 e PC. Tantissimi fan e appassionati si aspettavano che il gioco venisse posticipato alla prima parte del 2019, considerando la possibile grandezza ed estensione del gioco, ma sembra che non sarà così: Shenmue 3 non vedrà alcun ritardo fino al 2019, la conferma proviene da uno sviluppatore, uscirà praticamente nel 2018 per PC e PS4. Cedric Biscay tramite Twitter ha ...

Uscite di gennaio 2018 : ecco i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e mobile : Come abbiamo già evidenziato in diversi frangenti, il 2017 è stato un anno di Uscite videoludiche a dir poco spettacolare. E l'anno appena iniziato non sarà da meno, perché tra le Uscite di gennaio 2018 ci sono un paio di titoli che non dovete assolutamente perdere. Vediamo insieme la lista dei videogiochi più attesi. Si inizia l'11 gennaio con un tris di Uscite per Nintendo Switch, che andranno a rimpolpare la corposa line up della ...

Il 2018 degli sviluppatori giapponesi su PS4 : anticipazioni sui giochi futuri dai creatori di Bloodborne - Gravity Rush ed altri : Uno dei luoghi più creativi su cui Sony Interactive Entertainment scommette molto rimane il mercato giapponese: 4Gamer ha intervistato molti sviluppatori giapponesi ed alcuni di loro hanno parlato di ciò che potrebbe arrivare nel 2018 e oltre, insomma nuovi giochi o idee a cui stanno lavorando per PS4. Passiamoli in rassegna, illustrando anche cosa hanno detto o fatto trapelare dalle loro parole. Teruyuki Toriyama, produttore di Bloodborne, ...

Confermati i giochi Playstation Plus di gennaio 2018 : Batman e Deus Ex per PS4 : Dopo vari giorni di rumor e indiscrezioni, alla fine potrebbe esserci la conferma sui giochi validi per il servizio Playstation Plus che compongono la line up di gennaio 2018: il condizionale è quasi d'obbligo, poiché era inizialmente comparso un post sulla pagina ufficiale di Sony Playstation che è stato in seguito cancellato. Si sarà trattato di un errore di pubblicazione prima del previsto, ma in ogni caso di forniamo lo screenshot del ...

Il 2018 di PS4 “sarà grandioso” - le migliori esclusive in uscita : Sony ha avuto un anno fantastico nel 2017, la PS4 ha cementato il suo totale dominio nel mercato dei videogiochi grazie a una lunga serie di titoli esclusivi come Uncharted: The Lost Legacy e ovviamente Horizon: Zero Dawn. Senza dimenticare anche il fantastico anno di Nintendo Switch, Il 2017 è stato davvero l'anno migliore per PS4? Sì, sicuramente, ma il 2018 potrebbe essere ancora meglio. Ormai PS4 è una console matura, sono passati quattro ...

Ancora immagini One Piece World Seeker - uscita in occidente nel 2018 per PS4 - Xbox One e PC : One Piece World Seeker ora è ufficiale anche per il territorio occidentale: Bandai Namco ha infatti annunciato l'uscita in Europa e Nord America per PS4, Xbox One e PC - a differenza del mercato giapponese, che invece vedrà l'uscita esclusivamente su PS4. Abbiamo Ancora nuove immagini per il nuovo titolo ispirato al grande immaginario di Eiichiro Oda: curiosi di dare un ulteriore sguardo? One Piece World Seeker uscirà per celebrare il ...

Medievil e Sir Daniel tornano su PS4 nel 2018 : Sir Daniel sta per ritornare!Dopo il grande successo di Crash Bandicoot, Sony ha annunciato al PlayStation Experience che Medievil arriverà su PlayStation 4. Il nuovo titolo sarà una versione rimasterizzata del gioco per PlayStation.Medievil è un classico platform uscito nel 1998 per PS1 e portato su PSP nel 2005, che unisce fantasia e umorismo e, sebbene la popolarità della serie non sia mai salita ai livelli di Crash, Mario o Sonic, ...