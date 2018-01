' Iena' Dino Giarrusso rifiuta candidatura M5S | ' Preferisco restare in tv'

Gianluigi Paragone candidato con M5S. Con lui anche la Iena Dino Giarrusso : Gianluigi Paragone Da La7 ai Cinquestelle. Stavolta i numeri non contano, i voti invece sì. Quello compiuto da Gianluigi Paragone è un passaggio significativo: dopo essere stato estromesso dai palinsesti della rete terzopolista, l’ex conduttore de La Gabbia si è lanciato su un’altra rete: quella politica del M5S. Addio al piccolo schermo, quindi. Il giornalista, infatti, ha confermato in queste ore la propria decisione di candidarsi ...

Appendino : "Per i fatti di piazza San Carlo ho pIena fiducia nella magistratura" : 'Dico quello che ho detto in questi mesi: piena fiducia nella magistratura. Sappiamo che i torinesi vogliono la verità come è giusto che sia, e la magistratura sta facendo il suo lavoro'. LEGGI ANCHE :...