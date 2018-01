I giudici di pace in sciopero

Sciopero dei giudici di pace : dall'8 gennaio al 4 febbraio solo un'udienza a settimana : Sciopereranno dall'8 gennaio al 4 febbraio. Una lunga protesta, durante la quale i giudici di pace di tutt'Italia garantiranno solo un'udienza alla settimana. 'Malgrado gli scioperi che si protraggono ...

giudici di pace in sciopero per un mese : Oggi le organizzazioni rappresentative dei Giudici di pace hanno proclamato lo sciopero per quattro settimane consecutive a partire dall'8 gennaio 2018 e sino al 4 febbraio . "Saranno garantite solo ...

Concorso Pubblico per 400 giudici di Pace : domanda e requisiti Video : Dopo i recenti aggiornamenti sul Concorso INPS per 365 posti di analista di processo-consulente professionale area C, posizione economica C1 il cui bando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale [Video] il 24 novembre e i cui termini per candidarsi scadranno il 24 dicembre, ci occupiamo oggi del nuovo Concorso predisposto dal Csm. Dopo la riforma della magistratura onoraria è stata infatti prevista l’assunzione di 400 Giudici di cui 300 sono ...

Settimana senza udienze dai giudici di Pace - rinviate da uno a 3 mesi : Giudice di Pace © TermoliOnLine TERMOLI. Giustizia cosiddetta onoraria a riposo nel distretto di Larino, sia il giudice di Pace frentano Rosella Di Tosto che quello di Termoli Giancarlo Casale ...