I 7 punti di programma in comune tra M5S e LeU

(Di domenica 7 gennaio 2018) Anche se al momento, nel pieno di una campagna elettorale senza esclusione di colpi in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, le posizioni tra le diverse forze politiche sembrano distanti e inconciliabili, è logico che, dopo il voto, chi vorra' ottenere l’incarico di formare il governo dovra' giocoforza scendere a patti con gli avversari. È il caso del M5S, indicato come prima forza politica da tutti i sondaggi VIDEO, ma impossibilitato a governare senza un accordo, o un’alleanzatica, con gli altri partiti. E ilpolitico con cui i pentastellati sembrano avere piùinè, senza dubbio, quello di Liberi e Uguali #LeU, il partito di sinistra guidato da Pietro Grasso. Dal #reddito di cittadinanza alla condanna del Jobs Act, passando per ambiente e scuola, sono molte le tematiche condivisibili tra le due forze politiche. Analizziamole nel ...