: RT @HuffPostItalia: Hillary Diane Andales vince il Breakthrough Prize spiegando la teoria della relatività di Einstein in 3 minuti su Youtu… - simoh2ow : RT @HuffPostItalia: Hillary Diane Andales vince il Breakthrough Prize spiegando la teoria della relatività di Einstein in 3 minuti su Youtu… - TutteLeNotizie : Hillary Diane Andales vince il Breakthrough Prize spiegando la teoria della relatività di… - sferriam : RT @HuffPostItalia: Hillary Diane Andales vince il Breakthrough Prize spiegando la teoria della relatività di Einstein in 3 minuti su Youtu… - buzzico : RT @HuffPostItalia: Hillary Diane Andales vince il Breakthrough Prize spiegando la teoria della relatività di Einstein in 3 minuti su Youtu… - Queerrilla : RT @HuffPostItalia: Hillary Diane Andales vince il Breakthrough Prize spiegando la teoria della relatività di Einstein in 3 minuti su Youtu… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 7 gennaio 2018) Le sono bastati meno di 3 minuti per spiegare larelatività., 18enne delle Fililippine, ha vinto il cosiddetto OscarScienza, ovvero il. Un premio, finanziato dai bigSillicon Vallery, che viene assegnato ai più promettentifisica,matematica e delle scienze umane. Il valore del premio? 250mila dollari.A guardare il video che lei stessa ha pubblicato su Youtube larelatività sembra davvero semplice. Il punto è: basta non litigare. Due persone posti in sistemi di riferimento diversi percepiscono due versioni diversestessa realtà, ed entrambi avranno ragione.parte da un esempio molto semplice: il "6" o un "9" possono essere percepiti diversamente, dipende dalla loro posizione. Stesso discorso per il suono. Se due persone sono in due punti differenti ...