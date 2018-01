Grande impresa della Russo Calcio ferma la capolista Aci S Filippo | al 92' rigore parato

Curling - Preolimpico Pilsen 2017 : Grande impresa delle azzurre - battuta la Cina! : La Nazionale italiana femminile di Curling conquista una vittoria di platino nel corso del Preolimpico in corso di svolgimento a Pilsen (Repubblica Ceca), dove sono in palio gli ultimi due pass per le Olimpiadi di Pyeongchang 2018. La compagine formata da Diana Gaspari (skip), Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei e Chiara Olivieri (riserva) ha sconfitto per 8-5 la favorita Cina, sino ad oggi ancora imbattuta, al termine di una ...