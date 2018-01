Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant

Svelti ad adattarvi : Google Calendar Web in Material Design sarà presto l’unica scelta : Gli utilizzatori seriali di Google Calendar Web non potranno negare di essere stati informati: dal 28 febbraio in poi non sarà più possibile utilizzare il vecchio ambiente di lavoro L'articolo Svelti ad adattarvi: Google Calendar Web in Material Design sarà presto l’unica scelta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google vs Amazon : YouTube sarà eliminato anche da Amazon Fire TV Stick : Dopo averlo rimosso su Echo Show, Google dal prossimo 1 gennaio 2018 bloccherà l'accesso a YouTube anche su Amazon Fire Tv Stick.

Presto sarà possibile esportare password da Google Chrome per Android : Google Chrome per Android offrirà Presto la possibilità di esportare su un file le password salvate nel browser di navigazione

Google Pixel 2 : il problema del ronzio durante le telefonate sarà risolto con un aggiornamento : Google ha annunciato che nelle prossime settimane sarà rilasciato un fix per risolvere un problema dei Google Pixel 2 relativo alle telefonate

Google Telefono sarà più smart in roaming internazionale : Google Telefono si è arricchita di tante funzionalità intelligenti nell'ultimo periodo e ben presto ne aggiungerà un'altra, che farà la felicità di tutti coloro che si trovano a dover chiamare fuori dal loro paese d'origine.

Google Pixel 2 XL sarà disponibile con ALL-IN Master Special di Tre Italia : Tre Italia ha reso noto che chi desidera mettere le proprie mani sul nuovo Google Pixel 2 XL potrà attivare il piano ALL-IN Master Special