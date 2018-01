Gli eventi gratuiti di gennaio da non perdere

Pula stretta nel dolore per la morte del giovane Alessandro : annullati tutti Gli eventi : Gli spettacoli previsti stasera, domani e fino al giorno 6 sono già stati annullati. Lo stato d'animo non può essere quello che ci vede gioire, non c'è nulla da festeggiare… solo il silenzio, ...

Sport invernali - tutti Gli eventi di sabato 6 gennaio : programma - orari e tv : Epifania davvero ricchissima per gli Sport invernali. sabato 6 gennaio pieno zeppo di gare tra neve e ghiaccio, una scorpacciata per avvicinarsi nel miglior modo possibile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà da divertirsi in moltissime discipline. I riflettori sono puntati sullo sci alpino con i due giganti: quello maschile ad Adelboden, quello femminile a Kranjska Gora. Attenzione anche allo sci di fondo con la penultima tappa ...

Sport Invernali - tutti Gli eventi Live su OA Sport di sabato 6 gennaio : il programma completo - minuto per minuto : Appassionati degli Sport Invernali, questa è la vostra giornata: Epifania da urlo per gli amanti di neve e ghiaccio che potranno gustarsi una giornata assolutamente imperdibile, un’autentica abbuffata di tutte le vostre discipline preferite. Il menu è ricchissimo, degno dei migliori pranzi di Natale e Capodanno: non poteva esserci di meglio a una mese di distanza dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo sci alpino con il classico ...

Celle - le previsioni meteo sfavorevoli modificano il programma deGli eventi previsti per l'Epifania : Il Comune di Celle Ligure, valutata la situazione revisionale metereologica non favorevole, comunica quanto segue in relazione agli eventi previsti nella giornata dell'Epifania, Sabato 6 Gennaio: ...

Perché andare a Parigi nel 2018 : Gli eventi mese per mese : ... concentrandosi sulla dimensione del gioco, si metterà in evidenza la capacità del design di reinventare le regole, mescolare le carte e rivedere il nostro "modo di essere" nel mondo, in un'ottica ...

'Biennale Internazionale Donna' : Gli eventi dal 5 al 7 gennaio al Magazzino 26 : ... a più dimensioni, nel suono e nell'immagine, attraversando i grandi temi quali l'inquinamento, la violenza, la comunicazione, il linguaggio, l'arte, la scienza, il dolore, il post-umano, la ...

2018 : Gli eventi astronomici più importanti dell'anno : Purtroppo non saranno visibili dal nostro Paese, ma li potremo però seguire in diretta streaming. La prima è il 15 febbraio , e si osserverà nelle zone meridionali del Sud America. Nella Terra del ...

Bologna - arriva la Befana - ecco Gli eventi e le feste in città : Poi, arriverà il momento del pranzo per famiglie organizzato dal Cà Shin e, nel pomeriggio, della "Grande Festa della Befana" ospitata dall'Ippodromo Arcoveggio, senza dimenticare gli spettacoli di ...

Circumnavigando - il programma deGli ultimi eventi : Il 5, 6 e 7 gennaio 2018 sono gli ultimi giorni per assistere agli imperdibili spettacoli della programmazione che ha intrattenuto Genova per tutte le vacanze natalizie da Santo Stefano a Natale e ...

Il calendario deGli eventi sportivi da non perdere nel 2018 : I Giochi Olimpici invernali e i Mondiali di calcio Russia 2018, ma non solo. Il nuovo anno porterà con sé un grosso carico di eventi sportivi imperdibili. Ecco il calendario mese per mese. GENNAIO TENNIS – AUSTRALIAN OPEN, dal 15 al 28 gennaio Riparte come ogni anno dall’Australia la stagione degli slam del tennis. Nel 2017 fu il primo atto della restaurazione dell’Ancien Régime diarchico Federer-Nadal, quest’anno il copione ...

Ginnastica - Calendario 2018 : tutte le date - le gare e Gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Serie A - Europei e Mondiali : Il 2018 è iniziato. La Ginnastica artistica è ancora in letargo, ma gli allenamenti proseguono incessanti in vista della prossima stagione: il Calendario è già pronto e gli eventi più importanti sono già cerchiati in rosso. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la marcia versa la rassegna a cinque cerchi inizierà ufficialmente visto che in questa stagione verranno già assegnati i primi tre pass (alle squadre che ...

Superlune - eclissi e un cielo rosso fuoco : ecco Gli eventi astronomici del 2018 : La notte illuminata da due palle di fuoco nel cielo: si preannuncia come l’evento astronomico dell’anno, l’incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Dopo due anni di attesa, il Pianeta rosso sarà di nuovo all’opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della visibilità: sarà al fianco del nostro satellite, anche lui rosso per effetto dell’ombra dell’eclissi totale, la prima visibile dall’Italia dopo ...

Volley - Calendario 2018 : tutte le date e Gli eventi di una super stagione! Mondiali in Italia - la nuova Nations League - campionati e coppe : Si preannuncia un 2018 davvero spettacolare e intenso per il Volley: la stagione che incomincia oggi ci farà davvero divertire, è ricchissima di grandi eventi assolutamente spettacolari e imperdibile, tutti gli appassionati avranno modo di godersi della grande pallavolo per dodici mesi. L’anno appena incominciato culminerà naturalmente con i Mondiali: quelli maschili si disputeranno tra Italia e Bulgaria dall’8 al 30 settembre, ...