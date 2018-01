Giro di vite a Napoli contro i pm superstar «Basta fughe di notizie»

: Visite fiscali. A partire dal 13 gennaio giro di vite: controlli possibili anche durante i giorni non lavorativi… - RdeChiara82 : Visite fiscali. A partire dal 13 gennaio giro di vite: controlli possibili anche durante i giorni non lavorativi… - stef_193 : Un giro di vite - KarlGeissler : RT @EUDataNewsHub: ???? #Dieselgate: raggiunto accordo Ue per giro di vite al sistema delle omologazioni #auto - CinaOggi : Intervista esclusiva a Teng Biao, fondatore di Open Constitutuion Initiative: il giro di vite sulla #società civile… -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Il procuratore dichiude le finestre. Niente più «spifferi» nell'ufficio giudiziario più grande d'Italia. Niente più show a favore di telecamere e ipotesi di sentenze a mezzo stampa. Con una circolare di qualche giorno fa, ma in realtà con un modo di comportarsi che ha messo le cose in chiaro fin dal giorno del suo insediamento, Gianni Melillo vira verso un garantismo che non si era mai visto dalle parti del 41esimo parallelo vesuviano. Il capo dei pm ha infatti rigorosamente vietato la diffusione delle foto dei disgraziati di turno, incappati nelle maglie della giustizia, richiamando i magistrati alla «cura delle condizioni di efficace tutela delle dignità delle persone sottoposte ad indagini o comunque coinvolte in un procedimento penale». Un invito che «appare prosegue Melillo, ex procuratore aggiunto antimafia nel ...