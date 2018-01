: Gigio Morra: "Attore per caso, ma sempre felice di ascoltare applausi e risate" - rep_napoli : Gigio Morra: "Attore per caso, ma sempre felice di ascoltare applausi e risate" -

Leggi la notizia su napoli.repubblica

(Di domenica 7 gennaio 2018) Dopo così tanti spettacoli, qual è la maniera per non perdere il desiderio di palcoscenico? 'Non glielo so dire. È una passione. Anche se a volte ti annoi, sai che a fine replica sarai più. Il ...