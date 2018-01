Gentiloni : Il mio impegno finisce con le elezioni : "Il mio impegno finisce con le elezioni". Paolo Gentiloni svicola così alla domanda di Fabio Fazio che gli chiede se è pronto a restare a Palazzo Chigi nel caso le urne non diano subito un risultato chiaro e non permettano a una coalizione di governare autonomamente."Sono rispettoso degli elettori e dobbiamo dare alle elezioni il peso che hanno", ha detto il premier a Che tempo che fa, "Saranno i ...

Gentiloni da Fazio : "Il mio impegno finisce con le elezioni". E spinge il Pd a chiudere l'alleanza con la Bonino : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l' inerzia o una alchimia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Gentiloni tira somme e resta in campo : mio governo non va in pausa : Anche per questo, in un momento in cui l'economia sta "riprendendo fiato", non è il momento di mettersi "in pausa" o "tirare i remi in barca". E dunque "nei limiti fissati dalla Costituzione, dalle ...

Gentiloni : mio bis? Mi auguro vinca Pd : "Governerò fino alle elezioni, dove mi auguro che la mia parte politica prevalga per poi avere un esecutivo con determinate caratteristiche", ha detto. "Oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale che ...

Banche - Gentiloni : salvato risparmio - no regali a mariuoli : Roma, 28 dic. (askanews) Il sistema bancario si sta risanando e occorre lasciarlo lavorare. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nella consueta conferenza di fine anno. 'Siamo intervenuti con ...

Gentiloni : lista a mio nome irrealistica - Boschi ha chiarito e sarà candidata : "Una lista a mio nome alle prossime elezioni non mi sembra una cosa realistica". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Bruxelles. "La mia somiglianza con Dini, grande personalità, è scarsa - ha aggiunto - Io faccio parte di un partito, sono dirigente di un partito, prestato in questo momento a fare il lavoro che sto facendo. E spero che vinca il centrosinistra", ha aggiunto. Il premier, ...