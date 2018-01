Gentiloni | ' Chi vince le elezioni governa | no alchimie'

Gentiloni : 'Chi vince le elezioni governa - no ad alchimie' : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi ...

Gentiloni a 'Che tempo che fa' : «Chi vince le elezioni governa - no alchimie» : «Il mio impegno finisce con le elezioni», così spiega Giancarlo Gentiloni alla domanda di Fazio a "Che tempo che fa", sull'eventualità di dover traghettare il...

Elezioni 2018 - in cinque si sfidano per Palazzo Chigi (e se restasse Gentiloni?) : Con lo scioglimento delle Camere è terminata la diciassettesima legislatura e parte ufficialmente la campagna elettorale verso Palazzo Chigi. Anche se la legge elettorale, il Rosatellum, non...

FINANZA E POLITICA/ Gli 'schiaffi' di Gentiloni a Renzi e Berlusconi : Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno, ha esposto quanto fatto dal suo Governo con uno stile diverso da quello di Renzi e Berlusconi.

Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno, ha esposto quanto fatto dal suo Governo con uno stile diverso da quello di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.

Gentiloni - il realismo senza chimere di Paolo il Calmo : 'Nun ce se crede...' : Il 'Nun ce se crede' è lui. Chi poteva immaginare che Paolo Gentiloni, quello che doveva essere il supplente, la fotocopia (sia pure caratterialmente diversa da Renzi) e il notaio, potesse risultare ...

"Gentiloni non mi ascolta sul re al Pantheon? E io chiedo al Papa" : Paolo Gentiloni ha chiuso la questione, Emanuele Filiberto di Savoia no. Se il presidente del Consiglio afferma chiaro e tondo che, dopo il rientro della salma del re Vittorio Emanuele III in Italia, al santuario piemontese di Vicoforte, non c'è spazio per una riabilitazione o per un trasferimento ulteriore al Pantheon, per l'erede di casa Savoia quello del cuneese è solo il primo step per poi portare il sovrano a Roma.In ...

Gentiloni succede a se stesso. "Il Governo governerà". Si smarca da Renzi e prepara la sua campagna da Palazzo Chigi : Se gli si chiede la disponibilità ad essere premier delle larghe intese, Paolo Gentiloni non si sbilancia. "Qualunque risposta potrebbe essere usata contro di me", dice nella conferenza stampa di fine anno e di fine legislatura. Qualora poi si desideri sapere dalla sua voce se abbia voglia o paura di essere una riserva della Repubblica, risponde sorridendo che in realtà sognerebbe "altre panchine". Ma proprio in questo suo essere ...

Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni : Il presidente del Consiglio ha difeso la scelta di non mettere la fiducia sul voto in Senato per la nuova legge sulla cittadinanza The post Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni appeared first on Il Post.

Gentiloni - la verità sulla Boschi : 'Le ho chiesto io di restare al governo' : È stato il premier Paolo Gentiloni a insistere affinché Maria Elena Boschi restasse al governo. In uno dei passaggi più importanti dei tradizionali saluti di fine anno alla stampa, il presidente del ...