Gentiloni : “Bis? Chi governa dipende dal voto non da inerzia o alchimie” : «Ho preso un impegno che finisce con le elezioni. Credo sia rispettoso dare alle elezioni il peso che devono avere. Altrimenti non facciamo buon servizio alla democrazia» risponde il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ospite di Che tempo che fa. a Fabio Fazio che gli chiede se sia pronto a continuare a guidare il Consiglio dei Ministri nel c...

DISCORSO DI FINE ANNO/ Mattarella inaugura il Gentiloni-bis : La centralità del voto, il rifiuto della demagogia, la fiducia nelle risorse della società: i temi chiave del messaggio di FINE ANNO di Mattarella.

Gentiloni - Stefàno (Misto) : Centrosinistra per dare continuità alla ripresa e risposte concrete ai bisogno del Paese - : ... con le oggettive difficoltà di trovare i numeri per comporre una maggioranza in un momento difficile a causa della crisi internazionale e per la l'instabilità politica in Europa e nel Paese'. Lo ...

Gentiloni : mio bis? Mi auguro vinca Pd : "Governerò fino alle elezioni, dove mi auguro che la mia parte politica prevalga per poi avere un esecutivo con determinate caratteristiche", ha detto. "Oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale che ...

Gentiloni : mio bis? Mi auguro vinca Pd : 12.14 Un Bis dopo le elezioni, larghe intese con me ancora premier? "Qualsiasi cosa dica in risposta a questa domanda credo che sarebbe usata contro di me". Così il premier Gentiloni. "Governerò fino alle elezioni, dove mi auguro che la mia parte politica prevalga per poi avere un esecutivo con determinate caratteristiche", ha detto. "Oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale che sarà quello di Presidente del Consiglio (...) darò un ...

Cala il sipario sulla legislatura : al voto il 4 marzo - c'è l'ipotesi Gentiloni-bis : Cala il sipario sulla legislatura. Nonostante il pressing di chi chiede di mantenerla viva ancora qualche settimana, per approvare la legge sullo Ius...

Gentiloni bis? Lo escludo : alle politiche vinceremo noi : "Al governo andiamo noi e non ci sarà un Gentiloni bis". Lo assicura Silvio Berlusconi, che ai microfoni di Rai2 si dice certo sul futuro del Paese e del centrodestra."Mi spiace che si parli così tanto di un'ipotesi che non si verificherà e che non si potrà verificare", spiega il Cavaliere a chi gli chiede se in caso di risultato elettorale incerto possa restare il premier in carica, in modo da consentire ...

Gentiloni bis? Lo escludo : alle politiche vinceremo noi : "Al governo andiamo noi e non ci sarà un Gentiloni bis". Lo assicura Silvio Berlusconi, che ai microfoni di Rai2 si dice certo sul futuro del Paese e del centrodestra. "Mi spiace che si parli così tanto di un'ipotesi che non si verificherà e che non si potrà verificare", spiega il Cavaliere a chi gli chiede se in caso di risultato elettorale incerto possa restare il premier in carica, in modo da ...

Giulio Tremonti : 'Meglio il niente che un Gentiloni bis. A rischio la sovranità italiana' : ... trasversale, di chi non vede l'ora di andare a votare per ripartire poi con un bel Gentiloni bis, ma questa ipotesi è considerata contraria all'interesse nazionale dall'ex ministro dell'Economia e ...

Gentiloni : nel Paese ancora tante ferite da rimarginare - abbiamo bisogno di sognare : Gentiloni ha poi fatto riferimento all'esclusione della nazionale dai mondiali di calcio: 'Oggi si premiano i simboli del nostro mondo sportivo, sia degli sport maggiori che minori. Tra quelli ...

Napolitano benedice il bis di Gentiloni : 'È l'unico a tenere alto il prestigio dell'Italia' : Napolitano, a Napoli per partecipare al convegno 'Tra filosofia e politica: incontro con Biagio De Giovanni', ha omaggiato l'amico e compagno di vita politica con parole di ammirazione. Il suo ...

Gentiloni : 'Boschi ha chiarito - ma ora basta bisticci sulle banche. Non esiste lista a mio nome' : Si può dire che c'è una 'italianizzazione della politica, perché è molto alto il numero di paesi con maggioranze fragili, governo di minoranza o in itinere. 'Non c'è un contesto dove Italia è pecora ...

Gentiloni : "Basta bisticci sulle banche - non interessano ai cittadini" : "Mi auguro che le prossime settimane non saranno dominate da bisticci sulle banche, non mi sembra la priorità dei cittadini italiani". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, interpellato in conferenza stampa sul caso Boschi al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. "Penso che Maria Elena Boschi abbia chiarito le circostanze che erano emerse nell'audizione del presidente della Consob", ha detto il premier."Non mi permetto ...

Gentiloni : "Basta bisticci sulle banche" : "Mi auguro che le prossime settimane non saranno dominate da bisticci sulle banche, non mi sembra la priorità dei cittadini italiani". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, interpellato in conferenza stampa sul caso Boschi."Penso che Maria Elena Boschi abbia chiarito le circostanze che erano emerse nell'audizione del presidente della Consob", ha detto il premier. "Non mi permetto di dare giudizi sull'operato della ...