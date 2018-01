Gentiloni | Alle elezioni spero che il paese non giochi a Rischiatutto

Gentiloni da Fazio : "Il mio impegno finisce con le elezioni". E spinge il Pd a chiudere l'alleanza con la Bonino : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l' inerzia o una alchimia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Ecco i sassolini che Gentiloni si è tolto dalle scarpe nei confronti di Renzi : La conferenza stampa di fine anno di Gentiloni è stata seguita con massima attenzione da tutti i principali organi di informazione italiani. Giornalisti, analisti, politologi hanno analizzato e ...

Mattarella ha sciolto le camere Si torna alle urne il 4 marzo Gentiloni : "Mai tirato a campare" : Adesso è ufficiale: il presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto le camere. E il governo ha stabilito che le nuove elezioni si terranno il prossimo 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Governo Gentiloni - la politica economica dalle pensioni alle banche : Fino alla settimana finale, con le audizioni del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, del Governatore di Bankitalia Ignazio Visco e dell'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico ...

Gentiloni : "L'Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle imprese" : Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia 'pensate a quanto sarebbe stato grave e devastante avere un'interruzione drammatica della legislatura'...

Gentiloni : “L’Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle imprese” : Essere arrivati a una conclusione ordinata della legislatura «è uno degli obiettivi importanti che ha raggiunto questo governo». È iniziata così l’ultima conferenza stampa del premier Paolo Gentiloni in occasione della fine del 2017. Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia «pensate a quanto ...

Dalla crescita alle banche - il bilancio di Gentiloni di un anno di governo : Il Presidente del Consiglio interviene alla Camera per la tradizionale conferenza stampa di fine anno. È l’occasione per fare un bilancio del suo mandato, a poco più di una anno dal suo insediamento...

Gentiloni bis? Lo escludo : alle politiche vinceremo noi : "Al governo andiamo noi e non ci sarà un Gentiloni bis". Lo assicura Silvio Berlusconi, che ai microfoni di Rai2 si dice certo sul futuro del Paese e del centrodestra."Mi spiace che si parli così tanto di un'ipotesi che non si verificherà e che non si potrà verificare", spiega il Cavaliere a chi gli chiede se in caso di risultato elettorale incerto possa restare il premier in carica, in modo da consentire ...

Gentiloni bis? Lo escludo : alle politiche vinceremo noi : "Al governo andiamo noi e non ci sarà un Gentiloni bis". Lo assicura Silvio Berlusconi, che ai microfoni di Rai2 si dice certo sul futuro del Paese e del centrodestra. "Mi spiace che si parli così tanto di un'ipotesi che non si verificherà e che non si potrà verificare", spiega il Cavaliere a chi gli chiede se in caso di risultato elettorale incerto possa restare il premier in carica, in modo da ...

Elezioni - Fassino : “Berlusconi pensa a un un Gentiloni bis? Opinione sua - non faremo nessuna alleanza con lui e nessun accordo” : “Noi lavoriamo a un centrosinistra più ampio possibile: Casini con Dellai stanno lavorando a una lista inclusiva centrista, oggi abbiamo visto la nascita di Insieme, forza plurale e con più anime, e nei prossimi giorni incontreremo la Bonino. Renzi candidato premier? Questa legge non lo prevede e comunque chi guiderà il governo dipenderà dai cittadini in primis, e poi dal capo dello Stato, quindi basta immaginarsi governi. Berlusconi fa ...

Anna Finocchiaro pugnala alle spalle Matteo Renzi : 'Il prossimo premier può essere anche Gentiloni' : Ormai a credere che Matteo Renzi possa fare il presidente del Consiglio nella prossima legislatura è rimasto solo lui. L'ennesimo sgambetto al segretario del Pd è arrivato dal ministro per le Riforme, ...

Un anno di Governo Gentiloni : la pagella dalle banche ai conti pubblici : Bilancio di un anno di Governo. Ventiquattro leggi sono di iniziativa governativa, la metà conversione di decreti legge. In economia le misure più importanti:?a partire dalla manovrina della scorsa primavera e dal decreto legge fiscale (da poco diventato legge) collegato alla manovra 2018, per arrivare fino al decreto Sud e ai tre decreti salva banche e risparmiatori. ...

Sud e giovani - l'evento del Mattino : al Mercadante il premier Gentiloni con economisti - imprese ed esperti. Diretta web dalle 10 - ingresso libero : Un'iniziativa aperta alla città e a tutti coloro che vorranno esserci: è questo il senso di Avere vent'anni al Sud: le ragioni per restare e per tornare, l'iniziativa...

Sud e giovani - l'evento del Mattino - al Mercadante il premier Gentiloni : diretta web dalle 10 e ingresso libero : Un'iniziativa aperta alla città e a tutti coloro che vorranno esserci: è questo il senso di Avere vent'anni al Sud: le ragioni per restare e per tornare, l'iniziativa...