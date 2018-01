Gentiloni alla Festa del Tricolore a Reggio Emilia

Via libera alla missione in Niger - il sì di Forza Italia a Gentiloni : Niente preclusioni neppure da parte dell'ex ministro della Difesa Ignazio La Russa (FdI), secondo cui le missioni all'estero 'hanno sempre contribuito a dare un ruolo di politica internazionale al ...

Sciolte le Camere - al voto il 4 marzo. Gentiloni rivendica : 'Con noi il paese fuori dalla crisi - economia in ripresa' : Cala il sipario sulla 17° legislatura. Mattarella ha firmato il decreto per le nuove elezioni. Fino a quel giorno il premier resta a Palazzo Chigi: 'L'italia non si mette in pausa, governo non tira i ...

Gentiloni rivendica l'uscita del paese dalla crisi : 348 giorni di governo al termine dei quali rivendica importanti risultati ottenuti nonostante lo stop allo Ius solis: 'non c'erano i numeri', ha ribadito. Domani ultimo atto di rilievo: la legge sulle ...

Dalla concorrenza al bonus nido - le riforme del governo Gentiloni : Ecco, punto per punto, una sintesi degli atti del governo Gentiloni ECONOMIA Legge di Bilancio e Manovrina di primavera: conti in ordine senza alzare le tasse Sterilizzate le clausole di salvaguardia: no aumenti Iva e accise Piano investimenti, 47 miliardi in 15 anni ...

Gentiloni - Stefàno (Misto) : Centrosinistra per dare continuità alla ripresa e risposte concrete ai bisogno del Paese - : ... con le oggettive difficoltà di trovare i numeri per comporre una maggioranza in un momento difficile a causa della crisi internazionale e per la l'instabilità politica in Europa e nel Paese'. Lo ...

Gentiloni : “L’Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra”. Ora l’incontro con Mattarella : Essere arrivati a una conclusione ordinata della legislatura «è uno degli obiettivi importanti che ha raggiunto questo governo». È iniziata così l’ultima conferenza stampa del premier Paolo Gentiloni in occasione della fine del 2017. Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia «pensate a quanto ...

Gentiloni : l'Italia fuori dalla più grave crisi dal Dopoguerra : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni traccia un bilancio positivo dell'azione di governo e delle condizioni dell'economia italiana nell'anno appena trascorso. Intervenendo questa mattina alla Camera durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il premier ha parlato di un'Italia che "si è rimessa in ...

Gentiloni alla conferenza di fine legislatura : 'Non abbiamo tirato a campare' La diretta : 'Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche in un momento molto delicato per l'economia italiana e per la nostra società che stava leccandosi le ferite, stava e riprendendo fiato ed in ...

Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

