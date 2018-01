Gentiloni a ' Che tempo che fa' | «Chi vince le elezioni governa | no alchimie»

Che tempo che fa torna su Rai 1 : Fazio intervista Paolo Gentiloni Presidente del Consiglio : Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 7 gennaio Gentiloni parlerà del difficile momento politico della Nazione ma anche di economia, immigrazione, tutti tempi di scottante attualità di ...

Kompatscher incontra Gentiloni : (ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha incontrato il premier Paolo Gentiloni, in vacanza a Dobbiaco. "Paolo Gentiloni conosce bene la nostra provincia ...

Tutta la verità sui sacchetti bioIl governo nega - ma è una tassaE i legami Gentiloni-Legambiente... : Dal 1° gennaio sacchetti a pagamento. Il governo nega il balzello ma è comunque una nuova tassa. E ne beneficiano l'azienda dell'amica di Renzi e Legambiente, a cui Gentiloni è molto legato Segui su affaritaliani.it

Il Governo Gentiloni danneggia la mozzarella di bufala campana : ecco il provvedimento che fa infuriare i campani : Colore candido, sapore intenso, consistenza morbida ma al contempo compatta. E’ la mozzarella di bufala DOP campana, unica ed inimitabile. Quella che dà un tocco in più alla pizza, che è sublime se mangiata da sola, ma che viene anche molto imitata, tanto al Nord Italia quanto all’estero. E che chi ci governa, anziché difendere, finisce per delegittimare e svalorizzare. ecco uno degli ultimi provvedimenti a cui ha pensato il Governo Gentiloni in ...

Il discorso del presidente Mattarella/ Gentiloni : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni' : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #Graziepresidente'. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella. 'Il presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella trappola di un ...

In cerca di voti per Paolo : Gentiloni candidato a Roma ma anche in Puglia e Piemonte. Renzi a Firenze e in Lombardia e Campania : All'indomani dello scioglimento delle Camere, cominciano a prendere forma le candidature di punta del Pd. In primis quelle di Paolo Gentiloni e naturalmente di Matteo Renzi. Obiettivo: mettere al sicuro il premier, preservarlo dalla 'pugna' della campagna elettorale che lui condurrà da Palazzo Chigi, a distanza dalla mischia. Insomma: cercargli voti certi, perché nella sua storia politica Gentiloni ha dimostrato altre carature che ...

Perché l’andante adagio di Gentiloni deve essere messo a servizio del Pd (e di Renzi) : Non mi ha convinto il premier Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno. Non tanto nel merito di quello che ha fatto il suo governo. Ma sulla competizione in casa Pd. Infatti dopo aver ricevuto (dieci?) domande con inserito il pilota automatico che i sondaggi lo collocano al vertice del gradimento degli italiani – tra l'altro sono da verificare i metodi utilizzati e pesare il consenso praticamente in assenza di competitori è ...

Ecco i sassolini che Gentiloni si è tolto dalle scarpe nei confronti di Renzi : La conferenza stampa di fine anno di Gentiloni è stata seguita con massima attenzione da tutti i principali organi di informazione italiani. Giornalisti, analisti, politologi hanno analizzato e ...

Renzi - Di Maio - Grasso - Salvini Berlusconi e Gentiloni : in che mani saremo? Le schede : Ho fatto un esperimento: togliete l’audio quando parlano in tv i leader politici, per concentrarvi sulle mani e sul linguaggio del corpo. Le mani dicono e tradiscono molto. E poi, in definitiva, ciò che ci stiamo tutti chiedendo alla vigilia delle elezioni è proprio in che mani metterci.