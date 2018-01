: Gelo negli Usa,ancora caos in aeroporti - NotizieIN : Gelo negli Usa,ancora caos in aeroporti - Menikk : La scia del ciclone Bomba sul Nord America: temperature artiche, strade ghiacciate e caos voli - righimarco : RT @RaiNews: Dopo il #ciclone Bomba, temperature artiche, strade ghiacciate e caos voli: temperature toccano i -50, rischio congelamento de… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Dopo il #ciclone Bomba, temperature artiche, strade ghiacciate e caos voli: temperature toccano i -50, rischio congelamento de… - profluigimarino : RT @RaiNews: Dopo il #ciclone Bomba, temperature artiche, strade ghiacciate e caos voli: temperature toccano i -50, rischio congelamento de… -

Costa Est degli Stati Uniti e Canada nella morsa del. Dopo il 'ciclone bomba', che ha provocato almeno 19 morti dal Texas al Wisconsin, sono arrivate temperature basse da record. Nell'aeroporto JFK di New York, con voli cancellati e ritardi e attese fino a 20 ore per chi deve volare. In Canada è previsto che le temperature raggiungano -50° in Ontario e Quebec.Usa invece temperature fino a -42°, con venti freddi e rischioin caso di pelle esposta per 10 minuti.(Di domenica 7 gennaio 2018)