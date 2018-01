FREE STATE OF JONES Su Rai 3 il film con Matthew McConaughey oggi | 7 gennaio 2018

Altre notizie : FREE STATE OF JONES ...

: Freeof Jones è ilda vedereSiamo giunti al termine delle vacanze (per chi le ha fatte!) e da domani si riparte con il solito tran tran quotidiano. Stasera, però, “si conclude” in bellezza! Come? Con ildi: Freeof Jones. Una pellicola di genere drammatico/storico tratta da una storia vera, negli anni della guerra di secessione americana, e interpretata dal premio Oscar Matthew ...