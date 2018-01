: RT @HuffPostItalia: Francesco Biagioni: "La dislessia? Fa parte di me è il mio modo di essere. È stata la mia forza e mi sono laureato" htt… - danisansone3 : RT @HuffPostItalia: Francesco Biagioni: "La dislessia? Fa parte di me è il mio modo di essere. È stata la mia forza e mi sono laureato" htt… - ManuelaVirg : RT @HuffPostItalia: Francesco Biagioni: "La dislessia? Fa parte di me è il mio modo di essere. È stata la mia forza e mi sono laureato" htt… - gortombina : RT @HuffPostItalia: Francesco Biagioni: "La dislessia? Fa parte di me è il mio modo di essere. È stata la mia forza e mi sono laureato" htt… - grocco4 : RT @HuffPostItalia: Francesco Biagioni: "La dislessia? Fa parte di me è il mio modo di essere. È stata la mia forza e mi sono laureato" htt… - swanpressagency : RT @HuffPostItalia: Francesco Biagioni: "La dislessia? Fa parte di me è il mio modo di essere. È stata la mia forza e mi sono laureato" htt… -

(Di domenica 7 gennaio 2018), studente pisano di 23 anni, dislessico. L'ultimo dei obiettivi raggiunti lo ha festeggiato poche settimane fa: la laurea in Scienze e tecniche di psicologia clinica e della salute presso la facoltà di Medicina a Pisa. Relatrice la professoressa Chiara Pecini, il titolo della sua tesi "Misure dispensative e strumenti compensativi: indagine sui vissuti soggettivi".Il Tirreno racconta la sua storia:La sua tesi è proprio un lavoro d'indagine sui ragazzi e le ragazze con diagnosi di Dsa, disturbi specifici dell'apprendimento. Ragazzi e ragazze come lui, studente dislessico tra i pochissimi in Italia con in mano una laurea. La sua tesi è destinata a "fare scuola" almeno per due motivi. È la dimostrazione che le difficoltà, indubbiamente grandi, per gli studenti Dsa si possono superare.Quella diè però una storia ...