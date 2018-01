Forza Italia | Silvio Berlusconi presenta il nuovo simbolo di Forza Italia

Sul simbolo di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo ci sarà scritto “Berlusconi presidente” : Domenica il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha pubblicato su Twitter il logo con il quale il partito si presenterà alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo: oltre al nome del partito e alla tradizionale bandiera Italiana, c’è scritto The post Sul simbolo di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo ci sarà scritto “Berlusconi presidente” appeared first on Il Post.

Elezioni - Piercarlo Padoan : 'Dopo voto trattative di mesi - possibile governo Pd-Forza Italia' : E' quella che il ministro uscente all'Economia Piercarlo Padoan ha concesso al Corriere della Sera. In cui spiega prima che 'se me lo chiedo mi candido, penso di poter dare al Paese'. E poi si dice ...

"Silvio faccia sbarrare il simbolo di Forza Italia Nel Rosatellum c'è una trappola pericolosa..." : Roma Diffidate delle imitazioni. Lui, Gianfranco Rotondi, classe 1960, si definisce 'custode della memoria dc'. Ma in realtà è molto di più: il primo e più coerente degli alleati di Berlusconi. Altro ...

Forza Italia sulla morte di Daniele Becci : Con Daniele abbiamo condiviso idee, iniziative, progetti, inerenti il rilancio della nostra economia, la tutela del nostro porto, in difesa della marineria che, nel suo Ente Camerale ha sempre ...

Politiche 2018 - candidature in alto mare. E Benedetto prenota un posto in Forza Italia : POTENZA- Mai come questa volta il puzzle delle candidature è ancora in alto mare. Non solo nel centrosinistra e nel Pd in particolare, per i motivi di "abbondanza" che ben conosciamo e, anche, per una ...