Forte vento di scirocco | nubi lenticolari si tingono di rosso al tramonto | spettacolo

Pioggia - neve e vento Forte : allerta meteo : Un'ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull'Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell'Italia, ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preallarme e attenzione per criticità idrogeologica e per vento Forte : Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previste condizioni Meteo avverse, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo stato di attenzione per criticità geologica è dichiarato dallo ore 6.00 di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Nord : in arrivo tanta neve - pioggia e vento Forte [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, portando precipitazioni localmente abbondanti, a carattere nevoso a quote di montagna, accompagnate da venti forti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le ...

Allerta meteo Liguria : in arrivo piogge diffuse - temporali e vento Forte : Allerta meteo della Protezione civile ligure sulla base degli ultimi aggiornamenti previsionali dell’Arpal. In arrivo piogge diffuse, temporali, vento forte e mare grosso in arrivo. Per domani criticita’ verde sui bacini grandi, e l’evento proseguira’ anche nella giornata di martedi’ 9 gennaio. Ecco il dettaglio della zona di Allertamento del territorio ligure. Zona A: lungo la costa fino a Noli, l’intera ...

Maltempo : previsto Forte vento in Lombardia : Dalla mezzanotte sono previsti forti venti in Lombardia in particolare nelle zone di pianura, Milano inclusa, e dell’Appennino per una perturbazione in arrivo dalla Spagna, con possibili picchi fino a 55 chilometri all’ora. L’assessore alla Sicurezza della Regione, Simona Bordonali, ha spiegato che dalla mattina di domani sono attesi venti fra i 20 e i 30 km orari in provincia di Brescia e Mantova, mentre nel tardo pomeriggio ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità per vento Forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare agitato valido dalle 8 di domani mattina e per le 36 ore successive su Napoli, le isole del Golfo e la fascia costiera (zone di Allerta definite 1 e 3). In particolare, si prevedono “vento forte sud-orientale e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte“. Le aree interessate sono: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola ...

Maltempo - Forte vento a Catania : danni e disagi - numerosi utenti senza elettricità [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - Cervinia isolata per la neve - Forte vento al Sud. Ma per l'Epifania una specie di primavera : Rischio valanghe in Valle d'Aosta mentre in Sicilia la circolazione è stata interrotta sulla Catania-Messica per gli alberi caduti. Temperature sopra la media...

Maltempo Sicilia - Forte vento nel Catanese : danni e pali abbattuti - chiusi parchi e cimiteri : Maltempo e forte vento oggi in Sicilia, in particolare nel Catanese dove si sono registrati ingenti danni. Ad Acireale (Catania) sono stati abbattuti quattro pali dell’illuminazione pubblica: in corso Italia, in piazza Francesco Patane’ e nelle frazioni di Pennisi e Capo Mulini. In quest’ultima frazione e’ anche caduto un grosso albero. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune, aggiungendo che le ...

Maltempo Catanzaro - Forte vento : numerosi interventi dei Vigili del Fuoco : Prosegue l’attività di intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco dovuta al Maltempo nella provincia di Catanzaro. Il forte vento di questa notte, ha divelto le guaine di copertura di alcuni tetti, alberi, pali illuminazione pubblica, cartelloni pubblicitari e pali di telecomunicazioni. Intervento di soccorso tecnico urgente svolto dai Vigili del Fuoco, per rimuovere le situazioni di imminente pericolo a salvaguardia della incolumità ...

Maltempo Palermo : Forte vento - chiusi tutti i giardini comunali : A causa del forte vento che soffia su Palermo, oggi pomeriggio è stata disposta la chiusura di tutti i giardini comunali. Annullata anche la prevista visita dei cittadini al Presepe vivente a Villa Niscemi che era in programma fino alle ore 22. Il Presepe potrà essere visitato domani a partire dalle ore 18. L'articolo Maltempo Palermo: forte vento, chiusi tutti i giardini comunali sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanghe in Piemonte : rischio “Forte” a causa di vento e rialzo termico : “Forte” rischio Valanghe su parte del Piemonte, dalla valle di Susa alle Alpi Lepontine: lo rileva il bollettino emesso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte. Sarà possibile il distacco spontaneo di Valanghe, alte di grandi dimensioni. A fare innalzare il livello di pericolo è la combinazione tra le abbondanti nevicate, il forte vento e il successivo rialzo termico. Il rischio sarà basso soltanto ...

Vento Forte a Catania : chiusi parchi - cimiteri comunali e il Giardino Bellini : “Per tutelare l’incolumita’ pubblica dall’eventuale caduta di rami causata dalle avverse condizioni climatiche, con forti raffiche di Vento, previste per oggi nell’allerta meteo della Protezione civile regionale, il Sindaco, che sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione – spiega in una nota il Comune di Catania – ha disposto la chiusura del Giardino Bellini e dei parchi e cimiteri ...