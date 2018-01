Fondo | Tour de Ski | Cologna è il Re al Cermis Donne | per la Weng trionfo totale

Sci di Fondo : l’Italia chiude il Tour de Ski con qualche sprazzo e poche gioie. Francesco De Fabiani l’unico ad emergere : Si è concluso il Tour de Ski 2018 e, per i nostri colori, solo due atleti (Elisa Brocard e Mirco Bertolina) sono giunti al traguardo finale del Cermis. Se per il reparto maschile il bottino si potrebbe definire appena sufficiente (grazie ai podi di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani) per quanto riguarda le donne la situazione è davvero allarmante, con la sola Brocard in grado di rimanere stabilmente dentro le prime venti posizioni. A ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Kristian Ghedina e Cristian Zorzi tornano sugli sci! Che emozioni sul Cermis : Giornata di grande festa in Val di Fiemme con la mitica scalata del Cermis a chiudere il Tour de Ski 2018, prestigiosa gara a tappe di sci di fondo. A corollario della grande sfida tra i big del circuito, si è anche svolto l’evento open “Rampa dei Campioni” a cui hanno partecipato anche Kristian Ghedina e Cristian Zorzi, due monumenti di sci alpino e sci di fondo. A vincere sono stati il francese Tao Quemere e la nostra ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2018 : la classifica generale femminile. Il Tour de Ski proietta in vetta Heidi Weng - scvalcata Ingvild Oestberg : Dopo essersi presa il Tour de Ski, Heidi Weng vola in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci di fondo: grazie ai 400 punti conquistati, la norvegese scavalca la connazionale Ingvild Oestberg, salendo a quota 1154 contro 1087. Elisa Brocard, unica azzurra a portare a compimento il Tour, sale in 32a posizione, a quota 113. La nuova classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo (Top 10): 1 Heidi ...

Sci di Fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2018 : Dario Cologna e Ingvild Oestberg possono gestire un buon margine in vista del temibile Cermis : Siamo giunti all’ultimo capitolo del Tour de Ski 2018. Gli atleti lasciano le intemperie di Oberstdorf e sbarcano in Italia, in Val di Fiemme, per gli ultimi due giorni di gare che decreteranno chi succederà ai vincitori della scorsa stagione, il russo Sergey Ustiugov e la norvegese Heidi Weng, entrambi ancora in lizza anche in questa edizione. Al comando, al momento, tra gli uomini troviamo saldamente lo svizzero Dario Cologna che può ...

Tour de Ski - ultima sfida per i "duri" del Fondo : Grande sport sabato e domenica con lo sci di fondo in Val di Fiemme con il Fis Tour de Ski , gara valida per la Coppa del Mondo della disciplina nordica. Le ultime due prove si disputano allo Stadio del fondo Lago di Tesero e la spettacolare Final Climb lungo la pista Olimpia dell' Alpe Cermis che gli atleti percorrono ...

VIDEO – Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 : Francesco De Fabiani eccezionale terzo a Oberstdorf - la gara dell’azzurro : Francesco De Fabiani ha conquistato un fantastico terzo posto nella 15km di Oberstdorf, prova valida per il Tour de Ski 2018 di sci di fondo. L’azzurro ha disputato una gara stupenda, rimontando dopo una gara a metà del tracciato e inchinandosi soltanto ai due norvegesi nel volatone finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara di De Fabiani. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale : Dario Cologna allunga su Ustiugov e Sundby e si presenta in Val di Fiemme con un minuto di vantaggio : Si chiude la seconda tappa del Tour de Ski ad Oberstdorf con un grande vincitore: lo svizzero Dario Cologna. Il leader della Classifica generale, infatti, grazie al quarto posto di oggi porta a 53 i secondi di vantaggio sul russo Sergey Ustiugov, mentre il terzo Classificato, Martin Johnsrud Sundby accusa già 1:07 minuti dalla vetta. Quarta posizione per il canadese Alex Harvey a 1:23, davanti al russo Alexander Bolshunov ed al kazako Alexey ...

Sci di Fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2018 : SPETTACOLO DE FABIANI! Terzo nella 15km di Oberstdorf - vince Iversen : Doppietta norvegese nella 15km a tecnica libera con partenza in massa di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2018, con Emil Iversen che brucia sul traguardo il connazionale Sindre Bjoernnstad Skar, ma l’eroe di giornata è il nostro Francesco De Fabiani che centra il podio nonostante una caduta a metà gara. Prova sontuosa dell’atleta nato ad Aosta che ha saputo rimontare e finire nella fuga giusta, dopo una gara tutt’altro ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale donne : Ingvild Oestberg allunga in classifica su Weng - per le altre distacchi notevoli. Elisa Brocard è diciassettesima : La norvegese Ingvild Flugstad Oestberg si aggiudica la 10km con partenza in massa di Oberstdorf, seconda tappa del Tour de Ski 2018, e porta a quasi un minuto complessivo il suo vantaggio sulla connazionale Heidi Weng, undicesima nella prova di oggi. Dal terzo posto, detenuto dalla statunitense Jessica Diggins, i distacchi si fanno notevoli ed oltre i due minuti. Quarta la finlandese Krista Parmakoski, davanti alla connazionale Kerrtu Niskanen ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018. Sprint cancellata - domani le distance a tecnica libera. Cologna e Oestberg : un ostacolo in meno verso il Cermis : La tempesta “Burglind” piega ma non spezza il Tour de Ski che procede domani con le gare in programma, la 10 km mass start femminile e la 15 mass start maschile, entrambe in tecnica libera. La giuria, al termine di una giornata campale, ha deciso di cancellare definitivamente la Sprint a tecnica libera e di cambiare il percorso, senza variare le distanze: saranno quattro giri da 2.5 km per le donne e sei giri da 2.5 km per gli ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Cancellate le sprint di Oberstdorf - non si recupera. Domani spazio alle mass start - cambia il percorso : Oggi dovevano disputarsi le sprint valide per la quarta tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo ma il forte vento che soffiava a Oberstdorf ha costretto gli organizzatori ad annullare le due prove. Nel corso del pomeriggio si è deciso di non recuperare le due gare che dunque risultano definitivamente Cancellate: Domani giovedì 4 gennaio si disputeranno le due mass start come da programma originario della prestigiosa competizione. Gli uomini ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 : si passa ad Oberstdorf e si parte con le prove sprint - sarà ancora Ustiugov contro Pellegrino? : Il Tour de Ski 2018, dopo la tre giorni di Lenzerheide, si trasferisce in Germania, più precisamente ad Oberstdorf, per altre gare avvincenti che anticiperanno il gran finale in Val di Fiemme. Come tradizione si partirà con le prove sprint maschili e femminili (clicca qui per la cronaca) che rappresentano una rivincita immediata dopo le gare in terra svizzera, vinte dal russo Sergey Ustiugov tra gli uomini e la sorprendente padrona di casa ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 : si passa ad Oberstdorf e si parte con le prove sprint - sarà ancora Ustiugov contro Pellegrino? : Il Tour de Ski 2018, dopo la tre-giorni di Lenzerheide, si trasferisce in Germania, più precisamente ad Oberstdorf per altre gare avvincenti che anticiperanno il gran finale in Val di Fiemme. Come tradizione si partirà con le prove sprint maschili e femminili (clicca qui per la cronaca) che rappresentano una rivincita immediata dopo le gare in terra svizzera, vinte dal russo Sergey Ustiugov tra gli uomini e la sorprendente padrona di casa ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018. Cologna e Oestberg : dalla Svizzera con furore ma non è finita : Dario Cologna e Ingvild Flugstad Oestberg hanno affrontato il viaggio innevato da Lenzerheide a Oberstdorf con il sorriso sulle labbra ma non con la certezza di avere già in tasca la vittoria nel Tour de Ski. In campo maschile Cologna ha dato uno scrollone importante alla classifica vincendo le due gare distance e tornando ai massimi livelli dopo due anni difficili a causa soprattutto dei problemi fisici che lo hanno tormentato. I 22” di ...