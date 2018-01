: RT @alto_adige: Fisco, in Alto Adige le imprese più fedeli d'Italia - ninda1952 : RT @alto_adige: Fisco, in Alto Adige le imprese più fedeli d'Italia - InformazioneOK : Fisco: imprese ed evasione, scopriamo chi si comporta peggio in Italia - infoiteconomia : Fisco, Cgia: l'evasione di imprese e partite Iva è di 93 Mld di euro (La Pressa) - lucianolivieri_ : Accredito diretto rimborsi Iva alle imprese - SDLcentrostudi : FINALMENTE IL #FISCO ACCELERA I RIMBORSI #IVA ALLE #IMPRESE - E una riproposizione della #rottamazione delle cartel… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) Inla tendenza è ancora quella di evadere, almeno secondo quanto riferito dalla Cgia i Mestre. Dopo aver preso in esame i dati degli ultimi periodi si è riusciti a stabilire chi tende a non dichiarare il dovuto: si parla diai danni delda parte di aziende (il 44,9%) che non versano l'Iva, seguiti a ruota dal lavoro in nero che ricopre il 37,3% per concludere con un 17,8% di attività non dichiarate riguardanti affitti in nero all'insaputa dell'Agenzia delle Entrate.: i furbetti delle dichiarazioni Le statistiche non mentono: 93,2 miliardi di euro mancano nelle casse dele sono dovute all'fiscale presente e di moda per lo più fra le aziende di liberi professionisti, in particolare chi possiede uno studio contabile, gli ingegneri, veterinari e altri simili professionisti. Sono proprio quest'ultimi, secondo i dati pronunciati, i primi a non ...