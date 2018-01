Fiction Liberi sognatori | Tv Soap intervista JACOPO CAVALLARO

: #LiberiSognatori #fiction IN PRIMA VISIONE SU CANALE 5 - AOrtisei : #LiberiSognatori #fiction IN PRIMA VISIONE SU CANALE 5 - BortoneMauro : #LecceSette - Tv/Radio, "Liberi sognatori": su Canale5 la fiction su Renata Fonte con Cristiana Capotondi - azpuita : New post ("Liberi sognatori": su Canale5 la fiction su Renata Fonte con ...) has been published on News ... -… - ctoniarch : RT @lmastrogiovanni: #RenataFonte, prima vittima innocente di mafia nel #Salento, diventa una fiction Mediaset. - mariomaffei73 : RT @lmastrogiovanni: #RenataFonte, prima vittima innocente di mafia nel #Salento, diventa una fiction Mediaset. -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 8 gennaio 2018), attore siciliano e volto noto per numerose, torna su Canale 5 con Libero Grassi accanto a Giorgio Tirabassi per la serie di tv movie, quale personaggio interpreti? Sarò il boss mafioso Salvino Madonia, che ammazza Libero Grassi. Un gran bel ruolo. Sono molto felice di questa esperienza. Come sei entrato nei panni di un tipo così tosto? Ho fatto ricerche su questo personaggio affinché potessi a renderlo al meglio, soprattutto non andando a cadere nel classico cliché del boss mafioso. Il mio intento, assieme a quello del regista Graziano Diana, è stato quello di voler far trapelare l’umanità di questo personaggio, ovviamente non per renderlo buono agli occhi del pubblico ma semplicemente per far capire anche come un ragazzo giovane posso arrivare a commettere tali atti disumani. Ti sei trovato bene sul set? Ottimamente, ho trovato ...