Fca | per Alfa Romeo il 2017 è stato l' anno boom negli Usa Con oltre 14 mila Giulia e

Borse europee chiudono in spolvero - ancora rally per Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice i nuovi record di Wall Street che snobbano i dati sotto le attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa.A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'...

Seduta record per Fca in Piazza Affari : il titolo chiude al suo massimo storico : Secondo gli analisti di Mediobanca il mercato Usa resta in salute e vicino a livelli record, supportato da un'economia che cresce e dagli effetti della riforma fiscale, con Fca che potrebbe essere il ...

Borse - effetto Dow Jones sui listini : Milano chiude a +2 - 8% con super Fca : L'economia americana corre: negli States gli enti di ricerca hanno rilevato una crescita al di sopra delle previsioni per l'occupazione del settore privato. A dicembre sono infatti stati creati 250.

Borsa : effetto Dow sui listini - Milano chiude a +2 - 8% con super Fca : Gli osservatori ritengono che in tal caso anche la Banca centrale europea potrebbe rivedere la propria politica monetaria che per adesso e' ultra-espansiva. La moneta unica vale inoltre 136,15 yen (...

Frena il mercato dell'auto italiano. Vendite in aumento invece per Fca : (Teleborsa) - Il mercato dell'auto registra una Frenata nell'ultimo mese dell'anno. Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Motorizzazione ha immatricolato, ...

Auto - Fca : +5 - 52% immatricolazioni nel 2017. Forte crescita per Alfa Romeo e Jeep : Il gruppo Fca ha venduto 557.509 Auto in Italia nel 2017, il 5,52% in più dell'anno precedente, conquistando una quota pari al 28,29% (-0,64%). A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 31.

Giornata nera per le auto europee. A Milano giù Brembo e Fca : (Teleborsa) - Pessimo avvio di anno per il settore automotive europeo , che sta soffrendo con un crollo di oltre 2 punti percentuali sul relativo DJ Stoxx , la maggior perdita giornaliera da luglio ...

De Meo per il dopo Marchionne Monica Mondarini sorpassata Fca - l'incontro con Elkann. I rumors : A Torino si vocifera che tra fine ottobre e inizio novembre il giovane John Elkann si sia incontrato in gran segreto con un grande italiano, alumnus Bocconi dell’anno 2017, che di automobili certo si intende molto. Di chi stiamo parlando? Ma di Luca De Meo Segui su affaritaliani.it

Fca e Hyundai - Prove di alleanza per i motori a idrogeno : A tal proposito, è di pochi giorni fa la notizia che Toyota, Nissan e Honda hanno siglato un accordo per costituire, insieme ad altre otto realtà del mondo delle infrastrutture e del credito, una ...

Auto : mercato europeo resta positivo a novembre (+5 - 8%). Fca perde terreno : Ancora una performance positiva per il mercato dell'Auto in Europa , mentre il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) scivola in territorio negativo. Stando ai dati forniti questa mattina dall' Acea , ...

Fca - Fiom : polo lusso torinese perde colpi - servono investimenti : Torino, 11 dic. (askanews) Il polo del lusso di Fca a Torino perde colpi mentre gli ammortizzatori sociali si stanno esaurendo. Non si può attendere quindi passivamente il mese di marzo 2018 quando ...