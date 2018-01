Fa Cup | Nottingham Forest elimina Arsenal

FA Cup - clamoroso Arsenal : eliminato dal Nottingham Forest : ROMA - Nel terzo turno di FA Cup il Tottenham, prossimo avversario della Juve in Champions, elimina il Wimbledon trionfando per 3-0 (con una doppietta di Kane e gol di Vertonghen). Flop dell' Arsenal ,...

Debacle Arsenal : eliminato in FA Cup dal Nottingham Forest : Eliminazione fragorosa al terzo turno di FA Cup. Il Nottingham Forest ha fatto fuori a sorpresa l’ Arsenal campione in carica, al termine di un incontro rocambolesco ma bellissimo sotto il profilo agonistico, terminato 4-2. Va detto che Wenger oggi ha schierato diverse riserve e giovanissimi del settore giovanile, ma altrettanto certamente perdere contro una squadra di categoria inferiore con in campo Walcott, Welbeck, Mertesaker, Ospina ed ...

Probabili Formazioni Nottingham Forest-Arsenal - FA Cup 07-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Nottingham Forest-Arsenal, FA Cup 2017/2018, Ore 17.00: Spazio alle riserve nell’Arsenal, due i cambi in casa Nottingham. La domenica di FA Cup si chiuderà con il match valido per il 3°turno tra Nottingham Forest e Arsenal al City Ground. Padroni di casa che non vincono in Championship da oltre un mese, e hanno debuttato nel nuovo anno con un pareggio a reti inviolate. Non sono di certo i favoriti di ...