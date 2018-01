Europei | oro Tumolero nei 5 000

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Nicola Tumolero - lavoro ed umiltà valgono ORO nei 5000 metri : C’era grande attesa per questa seconda giornata di gare negli Europei di Kolomna (Russia) nei 5000 metri maschili e la medaglia è arrivata. Un metallo pregiato, rappresentativo del primo gradino del podio, simbolo del primato assoluto. Ebbene, Nicola Tumolero, da Roana, si è laureato campione europeo nei 5000 metri confermando le aspettative riposte su di lui alla vigilia, dando un saggio della sua crescita esponenziale di ...

Speed skating - Europei 2018 : Nicola Tumolero Zar di Russia! Medaglia d’oro nei 5000 metri - battuto un ex-dopato! : Lassù nelle lande desolate, nella gelida steppa che avvolge l’orizzonte, un Tricolore sventola fiero e lucente, sventolato da Nicola Tumolero, lo Zar di Russia. L’azzurro realizza un’impresa colossale, conquistando la Medaglia d’oro nei 5000 metri agli Europei di Speed skating Kolomna, in Russia. Il 23enne di Roana si presentava alla gara da grande favorito, con il primato personale migliore tra i partecipanti: non ha ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : Tumolero al comando - sogna l’oro nei 5000 metri! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

VIDEO – Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Simone Sabbioni si prende l'oro nei 50 dorso : Il tris di ori dell'Italia dell'ultima, trionfale, giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta lo regala Simone Sabbioni che, grazie ad una gara perfetta, riesce a salire sul gradino più alto del podio nei 50m dorso. Riviviamo le sue splendide gesta: Foto: Enrico Spada

Nuoto - Europei in vasca corta : l'Italia cala il tris. Dotto re d'Europa nei 100 sl. D'oro anche Orsi e Sabbioni : Luca Dotto conquista la medaglia D'oro nei 100 stile libero agli Europei in vasca corta in corso a Copenaghen. Il velocista azzurro, campione europeo in vasca lunga a Londra 2016, ha dominato la gara ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : l’Italia fa il bagno nell’oro! Titoli per Dotto - Orsi e Sabbioni - argento per la 4×50 mista : E’ andata in archivio l’ultima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Copenhagen (Danimarca). Nel pomeriggio si sono tenute le finali del programma nella piscina della Royal Arena e per l’Italia è stato un autentico trionfo condito da 3 ori ed un argento. Italia che chiude così in terza posizione nel medagliere (5 ori, 6 argenti e 5 bronzi), alle spalle di Russia ed Ungheria ed aggiudicandosi la ...

Nuoto : Europei 25 m - Orsi oro 100 misti : (ANSA) - ROMA, 17 DIC - Dopo Luca Dotto, oro nei 100 sl, tocca a Marco Orsi rimpinguare il medagliere dell'Italia agli Europei in vasca corta in corso a Copenhagen. L'azzurro delle Fiamme Oro Roma lo ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : TRIPLETTA D’OROOOO!!!! SABBIONI-DOTTO-ORSI!!!!! Chiusura con l’ARGENTO della 4×50 mista maschile. Il cielo è azzurro sopra la Royal Arena! : Ultimi botti nella piscina della Royal Arena per la rassegna continentale. L’Italia, a quota 13 medaglie con 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi vuol rimpinguare il proprio bottino. Non sono poche le carte da giocare in quest’ultima giornata. Simone Sabbioni nei 50 dorso, Marco Orsi nei 100 misti, Ilaria Bianchi nei 100 farfalla, Luca Dotto nei 100 stile libero e la 4×50 mista maschile. Sono davvero tante le occasioni per il Bel Paese e ...

Europei di nuoto in vasca corta : oro di Dotto nei 100 sl : Luca Dotto conquista la medaglia d'oro nei 100 stile libero agli Europei in vasca corta in corso a Copenaghen. Il velocista azzurro, campione europeo in vasca lunga a Londra 2016, ha dominato la gara ...

Europei in vasca corta - oro per Luca Dotto nei 100 stile e per Marco Orsi nei 100 misti. I risultati : L'Italia del nuoto continua a banchettare nella piscina di Copenaghen. Nella giornata finale della manifestazione continentale sono arrivate infatti altre due medaglie d'oro, alzate al cielo da due ...