Entrare a scuola alle 10 migliorerebbe il rendimento? Un esperimento a Brindisi : A scuola alle 10 anziché alle 8 (succede in molti istituti superiori) o alle canoniche 8,30. Il sogno di ogni studente, certamente di tanti genitori costretti alle corse in macchina la mattina per accompagnare la prole, proprio nell’ora di punta del traffico. Ma cominciare le lezioni due ore dopo potrebbe produrre anche effetti positivi sull’apprendimento e il rendimento scolastico degli stessi studenti? ...

Personale Ata 2018 terza fascia : concorso per Entrare nel mondo della scuola - quali le ultimissime? (FOTO) - : Personale Ata 2018 terza fascia: quali le ultimissime? Ecco tutte le news per entrare a lavorare nel mondo della scuola

Bimba di 6 anni muore di meningite nel milanese. Gli altri genitori non fanno Entrare i figli a scuola : È morta ieri sera una Bimba di sei anni arrivata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo meno di due ore prima con diagnosi di meningite. È quanto si legge in una nota dell'agenzia sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII. La piccola, di nazionalità italiana e residente a Rozzano, nel Milanese, era stata portata poco prima delle 19 a bordo dell'elisoccorso Areu da Selvino, in provincia di Bergamo. Bisognerà ...