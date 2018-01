Emilia Romagna | trenta denunce per pedopornografia nel 2017

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Emilia Romagna/ Terza per tagliandi - ma le vincite sono "basse" : Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Emilia Romagna: la regione sale al terzo posto per tagliandi acquistati, ma in relazione ai primi il bilancio è tutto sommato negativo.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:37:00 GMT)

M5s alza bandiera bianca : i rifiuti di Roma non andranno in Emilia Romagna. Bonaccini : "Surreali" : Ancora scintille sui rifiuti di Roma. A festività ormai concluse, motivo del contendere è il mancato avvio dei carichi dalla Città Eterna all'Emilia Romagna, dopo l'ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini. Così, l'assessore all'Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta il dito: "Ama e l'amministrazione capitolina esitano sull'invio dei quantitativi concordati su richiesta di Ama. Voglio sperare non ci ...

Roma non invia rifiuti in Emilia Romagna. M5S : abbiamo retto | : Il governatore Bonaccini aveva accolto l'appello dell'omologo laziale Zingaretti per attenuare l'emergenza. Ma il trasporto delle quantità concordate di spazzatura non è mai iniziato. Il Campidoglio ...

Allerta meteo Emilia Romagna : possibile scioglimento del manto nevoso : Allerta meteo in Emilia-Romagna per le 24 ore di lunedi’. L’Arpae prevede ventilazione sostenuta intorno ai limiti di soglia nelle prime ore del giorno sulle zone di crinale della montagna Emiliana (55/65 Km/h), in serata su montagna e collina romagnola (55/65 Km/h) e sulla pianura romagnola (35/55 Km/h). In serata precipitazioni sul crinale dei bacini occidentali e centrali, inferiori ai valori soglia, ma “non si escludono ...

Roma non invia rifiuti in Emilia Romagna. Polemica Regione-Comune - : Il governatore Bonaccini aveva accolto l'appello dell'omologo laziale Zingaretti per attenuare l'emergenza. Ma il trasporto delle quantità concordate di spazzatura non è mai iniziato. Il Campidoglio ...

Roma non manda i rifiuti in Emilia RomagnaM5s : "La politica non c'entra - costa troppo" : Grazie alla mediazione della Regione Lazio, dalla "regione rossa" era arrivata la disponibilità a ricevere circa 15mila tonnellate di rifiuti Romani da distribuire su tre impianti diversi. Ora il dietrofront del Campidoglio: "Il trasporto costa 180 euro a tonnellata"

Rifiuti - Regione Lazio : “Roma non invia carichi in Emilia-Romagna” - assessore Diaco : “Costa troppo - città ha retto” : Tanto rumore per nulla, o quasi. Il caso Rifiuti – con la richiesta della città di Roma di portare in Emilia-Romagna una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta durante le festività natalizie – però non sembra chiuso. A feste ormai concluse dopo l’ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini (Pd), i carichi non sono partiti. Così, l’assessore all’Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta ...

Emilia-Romagna - obbligo di vaccini per i medici e infermieri : chi rifiuta sarà trasferito : Non sarà un obbligo, come sottolineano i dirigenti di viale Aldo Moro. Ma nemmeno un consiglio spassionato, come borbottano invece i sindacati. La Regione ha messo nero su bianco la sua proposta per ...

Masterchef Italia 2018 - Ed.7 / Eliminato in diretta : la Klugmann e i cuochi in Emilia Romagna (Terza puntata) : Masterchef Italia 7, al via la nuova stagione del cooking show di SkyUno HD; chi sarà il primo ad essere Eliminato? Spazio per i nuovi concorrenti e le prove culinarie.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:10:00 GMT)

EmiliaRomagnaWiFi - Lepida pubblica graduatoria secondo bando : ... che intende rafforzare la competitività dell'Unione europea puntando sull'innovazione, i saperi e l'economia della conoscenza ". Per saperne di più su: Banda ultralarga Lepida

Rifiuti Roma - Buschini : Ama chiese accordo con Emilia-Romagna : Roma, 3 gen. (askanews) 'Anche oggi il Movimento Cinque Stelle, per voce del deputato Ferraresi, ci propina una serie di falsità sulla questione Rifiuti a Roma. Il deputato grillino infatti sostiene ...

Meteo Emilia-Romagna : il 2017 a Modena il terzo anno più caldo dal 1830 : Uno studio dell’osservatorio geofisico del dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha rilevato che il 2017 a Modena è stato il terzo più caldo degli ultimi 187 anni, con 16°C di temperatura media in città. Rilevante anche il deficit di precipitazioni: -30% (475,2 mm) rispetto alla norma. La stazione nel Palazzo Ducale di piazza Roma a Modena, da cui si effettuano rilevazioni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per vento : La Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “arancione” e “gialla” per vento, valida “dalle 00:00 del 3 gennaio 2018 fino alle 00:00 del 4 gennaio 2018”. Domani si prevede ventilazione sostenuta da sudovest sui settori appenninici; venti di burrasca moderata (62-74 km/h) nella zona dei bacini romagnoli e della montagna emiliana orientale; venti forti ...

Rifiuti - l’Emilia Romagna brucerà quelli di Roma. Ma quella dei Cinquestelle sarà una sfida : Ha di nuovo fatto il giro dei media la questione dei Rifiuti a Roma, ma le partigianerie politiche e le semplificazioni mediatiche producono effetti distorcenti. Come se il problema fosse quello di bruciare o no nell’inceneritore di Parma ex 5 stelle i Rifiuti di Roma 5 stelle. Come se Raggi dovesse chiederlo a Federico Pizzarotti, con tanto di variazioni se per telefono, per iscritto o di persona. In realtà in questi casi sono le Regioni ...