Elezioni regionali Lazio | D’Attorre LeU | “Alleanza con Zingaretti? Niente è scontato”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : Dalle Elezioni politiche a quelle Regionali di marzo - dalla destra alla sinistra al centro : quando il posto viene tramandato ai parenti : Parliament of love FI, due cuori e due seggi: “Mara” candida “Amorino” Ascese – L’ex ministra Carfagna, capolista in Campania, ottiene da B. un seggio sicuro nel Lazio per il fidanzato Ruben, ex finiano di Fabrizio d’Esposito Spelacchio e Spelacchia di Marco Travaglio Passata l’Epifania, si chiude anche l’èra di “Spelacchio”, il mestissimo abete rosso di 20 metri giunto a Roma in piazza Venezia dalla Val di Fiemme già mezzo ...

Elezioni - 4 marzo si vota anche per le regionali in Lombardia e Lazio - : La data coincide con quella fissata per le politiche . La notizia arriva dal ministero dell'Interno che spiega: gli stessi presidenti "hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici ...

Il 4 marzo sarà “election day” : Elezioni politiche e regionali in Lazio e Lombardia : Il prossimo 4 marzo sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori italiani. Come ha comunicato il ministero dell'Interno, oltre ad essere la data unica...

Regionali nel Lazio - potrebbero essere il 4 marzo lo stesso giorno delle Elezioni politiche : L'accorpamento delle due competizioni elettorale, fanno notare fonti qualificate, porterebbe allo Stato un notevole risparmio di denaro

Elezioni - Silvio Berlusconi incontra i coordinatori regionali di Fi : da sciogliere nodo candidature : ... Berlusconi continua il suo scounting personale tra imprenditori, avvocati, giornalisti, professori universitari, esponenti del mondo dell'associazionismo e di quello cattolico. Dagli ambienti ...

Elezioni regionali della Lombardia : appello per una lista unica - unitaria - civica e di sinistra : l'abbandono di qualunque politica in favore della scuola pubblica : lo stato degli istituti scolastici è fatiscente, i tagli dei finanziamenti all'istruzione hanno prodotto un abbassamento del ...

Elezioni - si va verso l'election day : voto il 4 marzo anche per le regionali : Ormai tutti i partiti danno per certe le Elezioni il 4 marzo anche se, si precisa a più livelli, non si è sancita in alcuna sede l'intesa tra forze politiche e Quirinale. Ma...

Elezioni regionali in Sicilia : continua linchiesta su anziani e disabili che avrebbero votato a loro insaputa : continua l'inchiesta di Stefania Petyx , l'inviata di Striscia la Notizia , su anziani e disabili che avrebbero votato a loro insaputa durante le Elezioni regionali in Sicilia. Enzo si era rivolto al ...

Elezioni regionali chi sarà il terzo incomodo? : Invece, tra gli attuali membri del Pirellone puntano a Roma anche Gianmarco Corbetta, Giampietro Maccabiani e Paola Macchi, mentre lasciano del tutto la politica Silvana Carcano e Iolanda Nanni.

Centrosinistra a rapporto Partecipato simposio sull'innovazione in vista delle Elezioni regionali : ... va riportato che Ferrari ha introdotto i lavori affermando che "Pavia è pronta per diventare un polo dell'innovazione digitale applicata ad agricoltura, sanità, economia e molto altro". Ovviamente l'...

Molise - Elezioni regionali 2018 : Se la legislatura 2013-2018 in Molise ha partorito e allevato un macchiavellico quanto comico fritto misto delle forze politiche in campo, quella che si avvicina non ne è certo da meno. La campagna elettorale che darà il via alla prossima stagione legislativa si preannuncia già rovente, chiacchierata e paparazzata. L'attenzione è concentrata sul numero uno di Berlusconi in Molise, l'europarlamentare Aldo Patriciello. nessuno, per ora, si ...