Elezioni | Gentiloni | Italia non giochi a rischiatutto

Elezioni 2018 - Gentiloni : "Chi vince governa - no alchimie" : Roma, 7 gennaio 2018 - Mancano circa due mesi alle Elezioni 2018 ma il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sembra voler mettere già in chiaro il suo ruolo nel caso in cui dal voto non esca una ...

Gentiloni : "Alle Elezioni spero che il paese non giochi a Rischiatutto" : Occorre trasformare un business criminale in uno gestito bene perché l'immigrazione fa bene alla nostra economia'. 'Su Regeni continuiamo a cercare la verità' In chiusura di trasmissione Fazio mostra ...

Elezioni - Gentiloni : centrosinistra ha ottime chance di vincere : Roma, 7 gen. (askanews) - "Credo che il centrosinistra abbia ottime chance di vincere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Che tempo che fa sottolineando che i governi di ...

Gentiloni da Fazio : "Il mio impegno finisce con le Elezioni". E spinge il Pd a chiudere l'alleanza con la Bonino : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l' inerzia o una alchimia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Elezioni - Gentiloni : "Non disperdere i risultati raggiunti" : "Non disperdere i risultati raggiunti" da "famiglie, lavoratori, imprese", è "questo il compito delle forze politiche in vista delle prossime Elezioni" del 4 marzo. Lo ha detto il premier Paolo ...

Sergio Mattarella - il piano B dopo le Elezioni : larghe intese con Berlusconi - Gentiloni e Grasso : C'è un piano segreto di Sergio Mattarella per il dopo elezioni che potrebbe permettere al Paese di non tornare alle urne anche nel caso in cui il voto del 4 marzo dovesse offrire al Quirinale uno ...

Il discorso del presidente Mattarella/ Gentiloni : 'Fiducia nell'Italia che va verso le Elezioni' : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #Graziepresidente'. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella. 'Il presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella trappola di un ...

Elezioni 2018 - in cinque si sfidano per Palazzo Chigi (e se restasse Gentiloni?) : Con lo scioglimento delle Camere è terminata la diciassettesima legislatura e parte ufficialmente la campagna elettorale verso Palazzo Chigi. Anche se la legge elettorale, il Rosatellum, non...